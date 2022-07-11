Клиент Monobank влез в долги и обвиняет банк в проведении махинаций с курсом валют

На днях Монобанк и ПриватБанк изменили карточный курс доллара, и теперь он такой же, как и на черном рынке, — 35,5 грн за доллар. В связи с этим множество клиентов потеряли существенные суммы на банальных операциях, таких как покупка товара в Интернете. Некоторые даже влезли в долги, и теперь обвиняют Монобанк в проведении махинаций. Свою историю на сайте Минфина написал клиент Моно, сделавший заказ в зарубежном магазине по старому курсу валют, деньги списали, затем вернули и списали еще раз, но уже по-новому.





Мужчина потерял 200 долларов, которые банк засчитал ему, как долг

Потерпевший пояснил, что в день совершения покупки, с его гривневой карты была снята нужная сумма средств, по курсу банка. Впоследствии, через три дня, средства были возвращены на счет и еще раз повторно списаны, но уже по новому курсу.

“Разница между первой и последней транзакцией была более 200$, которые были дополнительно автоматически сняты с меня и просто пошли на счет Monobank. Еще и загнали счет в минус, когда у меня кредитный лимит – 0”, – говорится в отзыве.



Мужчина называет это чистым мошенничеством и махинациями. Мол, о подобном нужно хотя бы предупреждать. Или если он все-таки успел сделать заказ по старому курсу, то по каким правилам ему его пересчитали через несколько дней.

Монобанк объяснил, что случилось

В Монобанке объяснили, что не всегда успевают сообщать клиентам обо всех происходящих изменениях. Так же и с обновлением курса валют. Мол ситуация меняется чуть ли не каждый день, и не всегда до конца известно, каким будет курс уже через несколько часов. Что касается сложившейся ситуации, то оказывается средства были только зарезервированы на карте клиента, но не списаны. А списание произошло уже к моменту, когда курс обновили.

“Если сумма списания, которую прислала торговая точка, отличается от первично зарезервированной (например, торговая точка посылает два запроса на общую сумму покупки в валюте вместо одного), тогда списание от торговой организации пройдет отдельной операцией – оффлайн списание”, – написали в пресс-службе Моно.

Говорят, избежать таких конфузов можно, если рассчитываться за границей, или совершать покупки с помощью валютной карты.