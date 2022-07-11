В кількох областях України кількість вакансій зросла вдвічі і спостерігається гострий дефіцит кадрів

З початком війни український ринок праці зазнав справжнього краху. Люди масово втрачали роботу, а нових вакансій практично не було. Найгірша ситуація спостерігалася у березні, однак вже в квітні підприємства поступово почали відновлювати роботу. В травні кількість вільних вакансій зросла, а в червні та липні пропозиція почала перевищувати попит. Вже сьогодні спостерігається конкуренція між роботодавцями, а не між шукачами. Де найчастіше шукають спеціалістів?





Найбільша потреба в працівниках спостерігається в п’яти областях України

Найбільша кількість вільних вакансій спостерігається у Львові, Івано-Франківську, а також у Києві, Одесі та Дніпрі. Про суттєве збільшення числа пропозицій повідомив народний депутат від партії “Слуга народу” Данило Гетьманцев. Нардеп каже, що така статистика не може не тішити, адже в сьогоднішніх реаліях важливо, аби економіка працювала на повну наскільки це можливо.

Також, Гетьманцем зауважив, що незабаром вільних вакансій стане ще більше, адже Уряд запускає проєкт єРобота. Крім цього, незабаром безробітних залучатимуть до суспільно-корисних робіт, які теж оплачуватимуться.

Крім, цього скоро запрацюють й інші програми зорієнтовані на наступне:

На швидку перекваліфікацію працівників. Зменшення фінансового навантаження на роботодавців. Запуск нових програм зайнятості. Запуск програм мобільності, шляхом підтримки тих, хто переїжджає на роботу в інший регіон та чимало іншого.

В рамках проєкту єРобота, Уряд видаватиме гранти на мільйони гривень тим, хто готовий розвивати та масштабувати вже існуючий бізнес, або ж відкривати новий з нуля.

Водночас в багатьох підприємців закінчуються резерви

З іншого боку, НБУ озвучив не надто втішну статистику, про резерви різних підприємств. Лише 5% мають резерви, які допоможуть функціонувати їм протягом року. Приблизно 12% мають резерви на пів року, 34% протягнуть кілька місяців, і 29% не мають резервів зовсім.