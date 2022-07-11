Клієнт Monobank вліз в борги та звинувачує банк у проведенні махінацій з курсом валют

Днями Монобанк та ПриватБанк змінили картковий курс долара, і тепер він такий ж як і на чорному ринку — 35,5 грн за долар. У зв’язку з цим, безліч клієнтів втратили суттєві суми на банальних операціях, таких як купівля товару в Інтернеті. Дехто навіть вліз у борги, і тепер звинувачує Монобанк у проведенні махінацій. Своєю історію на сайті Мінфіну поділився клієнт Моно, який зробив замовлення в закордонному магазині по старому курсу валют, гроші списали, потім повернули і списали ще раз, але вже по-новому курсу.





Чоловік втратив 200 доларів, які банк зарахував йому, як борг

Потерпілий пояснив, що в день здійснення покупки, з його гривневої картки було знято потрібну суму коштів, за курсом банку. Згодом, через три дні, кошти було повернено на рахунок і ще раз повторно списано, але вже за новим курсом.

“Різниця між першою та останньою транзакцією була понад 200$, які були додатково автоматично зняті з мене та просто пішли на рахунок Monobank. Ще й загнали рахунок в мінус, коли в мене кредитний ліміт – 0”, – йдеться у відгуку.

Чоловік називає це чистим шахрайством та махінаціями. Мовляв, про подібне потрібно хоча б попереджати. Або якщо він все таки встиг зробити замовлення за старим курсом, то за якими правилами йому його перерахували, аж через кілька днів.

Монобанк пояснив, що трапилося

В Монобанку пояснили, що не завжди встигають повідомляти клієнтам про всі зміни, які відбуваються. Так само і з оновленням курсу валют. Мовляв ситуація змінюється чи не щодня, і не завжди до кінця відомо, яким буде курс вже через кілька годин. Що до, ситуації яка склалася, то виявляється кошти були лише зарезервовані на карті клієнта, але не списані. А списання відбулося вже на момент, коли курс оновили.

“Якщо сума списання, яку надіслала торгова точка, відрізняється від первинно зарезервованої (наприклад, торгова точка надсилає два запити на загальну суму купівлі у валюті, замість одного), тоді списання від торгової організації пройде окремою операцією – оффлайн списання“, – написали у пресслужбі Моно.

Кажуть, уникнути таких конфузів можна, якщо розраховуватись закордоном, або ж здійснювати покупки з допомогою валютної картки.