В нескольких областях Украины количество вакансий выросло вдвое и наблюдается острый дефицит кадров

С началом войны украинский рынок труда потерпел настоящий крах. Люди массово теряли работу, а новых вакансий практически не было. Худшая ситуация наблюдалась в марте, однако уже в апреле предприятия постепенно начали возобновлять работу. В мае количество свободных вакансий выросло, а в июне и июле предложение начало превышать спрос. Уже сегодня наблюдается конкуренция между работодателями, а не соискателями. Где чаще всего ищут специалистов?





Наибольшая потребность в работниках наблюдается в пяти областях Украины

Больше всего количество свободных вакансий наблюдается во Львове, Ивано-Франковске, а также в Киеве, Одессе и Днепре. О существенном увеличении числа предложений сообщил народный депутат от партии “Слуга народа” Даниил Гетьманцев. Нардеп говорит, что такая статистика не может не радовать, ведь в сегодняшних реалиях важно, чтобы экономика работала по полной насколько это возможно.

Также Гетьманцев заметил, что вскоре свободных вакансий станет еще больше, ведь Правительство запускает проект еРабота. Кроме этого, вскоре безработные будут привлекаться к общественно-полезным работам, которые тоже будут оплачиваться.

Также скоро заработают и другие программы ориентированные на следующее:

на скорую переквалификацию работников;

уменьшение финансовой нагрузки на работодателей;

запуск новых программ занятости;

апуск программ мобильности путем поддержки тех, кто переезжает на работу в другой регион и многое другое.

В рамках проекта еРабота, правительство будет выдавать гранты на миллионы гривен тем, кто готов развивать и масштабировать уже существующий бизнес, или открывать новый с нуля.

В то же время у многих предпринимателей заканчиваются резервы

С другой стороны, НБУ озвучил не слишком утешительную статистику о резервах разных предприятий. Только 5% обладают резервами, которые помогут функционировать им в течение года. Приблизительно 12% имеют резервы на полгода, 34% протянут несколько месяцев, и 29% не имеют резервов вовсе.