Озвучен широкий перечень специалистов, которые не смогут уйти в отпуск до конца военного положения

Военное положение подразумевает немало новых правил и изменений. К сожалению, права людей во многом ограничиваются. К примеру, люди не могут распоряжаться собственными отпусками. Более того, у многих они просто отменяются, пока продолжается война. Речь идет о специалистах, работающих в отдельных сферах деятельности. В основном это работники оборонной сферы, объектов критической инфраструктуры и пищевой промышленности. О том, что эти лица работодатели имеют право не отпускать в отпуск, сообщил председатель Государственной службы по вопросам труда Игорь Денера.





Такая мера предусмотрена действующим законодательством

На период военного положения потерять отпуск могут работники следующих отраслей:

Транспорт, почта и логистика. Ядерная энергетика. Топливно-энергетический сектор. Здравоохранение. Система жизнеобеспечения. Оборонная промышленность. Металлургическая промышленность. Гражданская защита.

А еще лица, работающие на предприятиях пищевой промышленности или на производствах, где производятся товары на нужды ВСУ.



“Если предприятие видит, что ему необходимо непрерывно функционировать, работникам может быть отказано вообще в любых видах отпуска“, – отметил Дерега в эфире национального марафона.

Во время войны экономика должна работать насколько это возможно

Чиновник добавил, что сейчас не время для отпусков. Во время войны полноценный отдых неуместен, ведь экономика и так сильно страдает, поэтому законодатель принял такие меры. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, и если у работника сложится ситуация, требующая отлучения, то работодатель может пойти на уступки. Отмечается, что в таком случае отпуск может быть за счет работника. В то же время, работодатель не вправе отправлять работников в неоплачиваемый отпуск, если у последних нет такого желания.