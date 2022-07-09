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Озвучено широкий перелік спеціалістів, які не зможуть піти у відпустку до кінця воєнного стану

10.07.2022
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Воєнний стан передбачає чимало нових правил та змін. На жаль, права людей багато в чому обмежуються. Наприклад, люди не можуть розпоряджатися власними відпустками. Ба більше, в багатьох вони просто скасовуються допоки триває війна. Мова про фахівців, які працюють в окремих сферах діяльності. Переважно це працівники оборонної сфери, об’єктів критичної інфраструктури та харчової промисловості. Про те, що цих осіб роботодавці мають право не відпускати у відпустку, повідомив голова Державної служби по питаннях праці Ігор Денера.

Така міра передбачена чинним законодавством

На період воєнного стану, втратити відпустку можуть працівники наступних галузей:

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  1. Транспорт, пошта і логістика.
  2. Ядерна енергетика.
  3. Паливно-енергетичний сектор.
  4. Охорона здоров’я.
  5. Система життєзабезпечення.
  6. Оборонна промисловість.
  7. Металургійна промисловість.
  8. Громадянський захист.

А ще особи, які працюють на підприємствах харчової промисловості, чи на виробництвах, де виготовляються товари на потреби ЗСУ.


Якщо підприємство бачить, що йому необхідно безперервно функціонувати, працівникам може бути відмовлено взагалі у будь-яких видах відпустки”, зауважив Дерега в ефірі національного марафону.

Під час війни економіка має працювати наскільки це можливо

Чиновник додав, що зараз не час для відпусток. Під час війни повноцінний відпочинок недоречний, адже економіка і так сильно страждає, тому законодавець прийняв такі міри. Звісно ж кожна ситуація індивідуальна, і якщо в працівника складеться ситуація, яка вимагає відлучення, то роботодавець може піти на поступки. Зазначається, що в такому випадку відпустка може бути за власний кошт працівника. Водночас, роботодавець немає права відправляти працівників у неоплачувану відпустку, якщо останні не мають такого бажання.

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10.07.2022
1 хвилина на прочитання
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