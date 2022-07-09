Озвучено широкий перелік спеціалістів, які не зможуть піти у відпустку до кінця воєнного стану

Воєнний стан передбачає чимало нових правил та змін. На жаль, права людей багато в чому обмежуються. Наприклад, люди не можуть розпоряджатися власними відпустками. Ба більше, в багатьох вони просто скасовуються допоки триває війна. Мова про фахівців, які працюють в окремих сферах діяльності. Переважно це працівники оборонної сфери, об’єктів критичної інфраструктури та харчової промисловості. Про те, що цих осіб роботодавці мають право не відпускати у відпустку, повідомив голова Державної служби по питаннях праці Ігор Денера.





Така міра передбачена чинним законодавством

На період воєнного стану, втратити відпустку можуть працівники наступних галузей:

Транспорт, пошта і логістика. Ядерна енергетика. Паливно-енергетичний сектор. Охорона здоров’я. Система життєзабезпечення. Оборонна промисловість. Металургійна промисловість. Громадянський захист.

А ще особи, які працюють на підприємствах харчової промисловості, чи на виробництвах, де виготовляються товари на потреби ЗСУ.



“Якщо підприємство бачить, що йому необхідно безперервно функціонувати, працівникам може бути відмовлено взагалі у будь-яких видах відпустки”, зауважив Дерега в ефірі національного марафону.

Під час війни економіка має працювати наскільки це можливо

Чиновник додав, що зараз не час для відпусток. Під час війни повноцінний відпочинок недоречний, адже економіка і так сильно страждає, тому законодавець прийняв такі міри. Звісно ж кожна ситуація індивідуальна, і якщо в працівника складеться ситуація, яка вимагає відлучення, то роботодавець може піти на поступки. Зазначається, що в такому випадку відпустка може бути за власний кошт працівника. Водночас, роботодавець немає права відправляти працівників у неоплачувану відпустку, якщо останні не мають такого бажання.