В Україні різко подорожчали популярні продукти

Війна — це найбільший руйнівник економіки. Інфляція при таких умовах — явище, якого не уникнути. В Україні порівняно з попереднім роком рівень інфляції виріс на 21%. Це можна помітити, якщо проаналізувати ціни на товари та послуги.





Зарплати і пенсії, звісно ж майже не зросли, тоді як базовий набір продуктів тепер коштує мінімум на 20% більше, ніж ще кілька місяців тому. Експерти кажуть, подорожчання відбуватиметься й надалі, і чим довше триватиме війна, тим гіршою буде ситуація в Україні. Водночас, якби бойові дії припинилися найближчим часом, то ситуацію вдалось би швидко стабілізувати.

Як змінилися ціни протягом війни

Державна служба статистики повідомила, що лише за травень рівень інфляції зріс на 18%. Відповідно, базові продукти та послуги подорожчали. Ось, на скільки:

Приблизно на 10% подорожчали крупи, свинина, курятина, цукор та рис. На 40-50% подорожчала гречка. На 2,5% подорожчали тютюнові вироби. На 3,5 збільшилась вартість алкогольних напоїв. Ціни на паливо зросли на 20-30%, відповідно транспортні послуги подорожчали на 11%. Послуги зв’язку зросли на 1-3%.

Водночас є й дещо, що подешевшало. Серед такого одяг (дешевше на 2%), взуття (-1%), олія (-1%), фрукти і яловичина (-1%).

Ці товари подешевшали через зниження попиту на них. А на ціну фруктів позитивно вплинула пора року.

Подешевшали яйця і олія

Зниження цін спостерігається на олію та яйця, однак це експерти пояснюють тим, що в Україні великі запаси даних продуктів, а експортувати їй у повній мірі неможливо. Олія не може зберігатися надто довго, як і яйця, тому ціни на них трішки впали. Як тільки експорт у повному обсязі відновиться, все знову подорожчає.