Новини

В Україні різко подорожчали популярні продукти

10.07.2022
1 хвилина на прочитання

Війна — це найбільший руйнівник економіки. Інфляція при таких умовах — явище, якого не уникнути. В Україні порівняно з попереднім роком рівень інфляції виріс на 21%. Це можна помітити, якщо проаналізувати ціни на товари та послуги.

Зарплати і пенсії, звісно ж майже не зросли, тоді як базовий набір продуктів тепер коштує мінімум на 20% більше, ніж ще кілька місяців тому. Експерти кажуть, подорожчання відбуватиметься й надалі, і чим довше триватиме війна, тим гіршою буде ситуація в Україні. Водночас, якби бойові дії припинилися найближчим часом, то ситуацію вдалось би швидко стабілізувати.

Новини по темі

Як змінилися ціни протягом війни

Державна служба статистики повідомила, що лише за травень рівень інфляції зріс на 18%. Відповідно, базові продукти та послуги подорожчали. Ось, на скільки:

  1. Приблизно на 10% подорожчали крупи, свинина, курятина, цукор та рис.
  2. На 40-50% подорожчала гречка.
  3. На 2,5% подорожчали тютюнові вироби.
  4. На 3,5 збільшилась вартість алкогольних напоїв.
  5. Ціни на паливо зросли на 20-30%, відповідно транспортні послуги подорожчали на 11%.
  6. Послуги зв’язку зросли на 1-3%.

Водночас є й дещо, що подешевшало. Серед такого одяг (дешевше на 2%), взуття (-1%), олія (-1%), фрукти і яловичина (-1%).

Ці товари подешевшали через зниження попиту на них. А на ціну фруктів позитивно вплинула пора року.

Подешевшали яйця і олія

Зниження цін спостерігається на олію та яйця, однак це експерти пояснюють тим, що в Україні великі запаси даних продуктів, а експортувати їй у повній мірі неможливо. Олія не може зберігатися надто довго, як і яйця, тому ціни на них трішки впали. Як тільки експорт у повному обсязі відновиться, все знову подорожчає.

Читати GSMinfo в Google News
Читати GSMinfo в Telegram
Читати GSMinfo на Facebook

﻿
10.07.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button