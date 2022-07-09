Штрафи до 15 000 гривень: з 11 липня запрацюють суворі правила для курців та підприємців

З понеділка в Україні починають діяти нові правила для курців, а також закладів харчування, де є зони для куріння, чи кальяни. Їх мають повністю прибрати. Відтепер заборонено курити у громадських місцях і мова не лише про звичайні сигарети, а й про кальян, та різноманітні пристрої для нагрівання. Порушникам загрожують серйозні штрафи.





Починає діяти закон, який зареєстрували ще в грудні минулого року

З 11 липня вступає в дію закон 1978-IX, який Верховна Рада України прийняла ще у грудні 2021 року. Зі слів голови парламентського комітету по здоров’ю нації Михайла Радуцького, відтепер в закладах немає бути навіть спеціально обладнаних місць для куріння. Якщо порушниками виступатимуть самі заклади, то підприємець заплатить від 3000 до 15 000 штрафу. Якщо порушником буде звичайний громадянин — то штраф коливатиметься від 51 до 310 грн.

Крім цього, це й ж закон вводить обмеження на продаж всіх видів тютюнових товарів для неповнолітніх. Тим кому не виповнилося 18 не мають права продавати трав’яні вироби, пристрої для куріння та нагрівання, контейнери для їх заправки тощо. Якщо підприємця зловлять на порушенні йому загрожує штраф до 1020 грн. Якщо протягом року буде повторне порушення, то штраф зросте у 10 разів, і становитиме вже 10 200 грн.

“Закон №1978, ухвалений Верховною Радою, наближає нас до європейського законодавства. Ми виконуємо вимоги Директиви 2014/40/ЄС та Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби з тютюном”, – пояснив народний депутат.

Також, українців закликають повідомляти про порушення, через сайт Держспоживчслужби. Тобто, якщо ви прийшли у заклад, де й надалі є зона для куріння, повідомте про це у відповідну інстанцію.