ПриватБанк проведет финансовый мониторинг: кто может временно потерять счет?

ПриватБанк, и другие украинские банки все чаще замораживают счета клиентов из-за того, что лицо может скрывать часть доходов. То есть, если на карту клиента никогда не приходили большие суммы средств и внезапно начали поступать, то банк может заморозить счет и требовать от лица информацию о происхождении этих денег. Но, как оказалось, под финансовый мониторинг попадут не все. То есть даже если у клиента месячный оборот на карточке более 500 000 гривен банк может на это не отреагировать.





Карточки не будут блокироваться при нескольких условиях

В ПриватБанке объяснили, что их система безопасности разработана таким образом, чтобы выявлять именно те операции, которые представляют риск для клиентов и банка. В то же время более 99% платежей не нуждаются в дополнительной проверке. Если разница между официальным доходом и поступлениями на счет слишком велика, тогда будет дополнительная проверка.

Но карточку все равно не заморозят, если:

речь о средствах на ВСУ;

волонтерских программах;

благотворительных организациях.

Эти деньги не будут проверяться дополнительно, и здесь нет никаких ограничений по сумме.

“При условии понятного для Банка источника происхождения дохода Клиенту, как к примеру – получения заработной платы или бонусов, никакие вопросы не будут подниматься”, – отметили в банке.

Блокировать счета могут в других случаях

Недавно Приватбанк ввел ограничения для своих клиентов на количество месячных расходов. Теперь месячный оборот на карточке не должен превышать 500 000 гривен, иначе у лица попросят справку о доходах. Также в ходе финансового мониторинга могут заморозить счета на которые приходит более 50 000 одновременно, а иногда и более 10 000 и даже 5 000 одновременно, если до этого такой активности на счете не наблюдалось и речь не идет о благотворительности.