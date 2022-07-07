Названо три знаки Зодіаку, які не знають що таке везіння

Комусь по житті щастить більше, комусь менше, а комусь й зовсім не щастить. Астрологи кажуть, що рівень везіння дуже залежить від знаку Зодіаку під котрим народилася людина. Мовляв є везунчики, а є такі знаки, яким доводиться довго і наполегливо йти до мети і то, це не завжди закінчується вдало. В перелік невезучих потрапили Близнюки, Ваги та Козеріг.





Близнюки

Близнюкам не щастить через їх подвійний характер. Їм можливо би й щастило, але вони зовсім не помічають цих знаків долі, зате чудово помічають будь-яку неприємність. Близнюки дуже легко підпускають до себе поганих людей, адже щиро впевнені, що люди міняються і всім треба дати шанс. На жаль, часто це зіграє з ними злий жарт. Також, Близнюки дуже люблять накручувати себе через всілякі дрібниці. У підсумку, це один з найневезучіших знаків і він це визнає.

Ваги

Ваги дуже не везучі і астрологи припускають, що це через їхню віру в містику та щось надприродне. Мовляв, вірячи в таке людина сама притягує до себе різноманітні невдачі. Також, Ваги рекордсмени серед осіб, які найчастіше потрапляють до лап шахраїв. Чи то їх легко обманути, чи то просто цей знак лінується перевіряти інформацію, однак дуже часто довіряє тим, кому не варто. Щоб добитися якихось цілей, Вагам треба завзято і багато працювати.

Козеріг

Можливо комусь це здається дивним, але завзяті, працелюбні і раціональні Козероги ще ті невдахи. Цей знак давно вже звик, що на подачки від долі годі й розраховувати. І що манна небесна це точно не про них. Все потрібно добиватися важкою працею, чесно і головне самостійно. Ба більше, нерідко Козерогам ще й ставлять палиці в колеса.