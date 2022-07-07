ПриватБанк проводитиме фінансовий моніторинг: хто може тимчасово втратити рахунок?

ПриватБанк, та й інші українські банки все частіше заморожують рахунки клієнтів через те, що особа може приховувати частину доходів. Тобто, якщо на картку клієнта ніколи не приходили великі суми коштів, і раптово почали надходити, то банк може заморозити рахунок і вимагати від особи інформацію про походження цих грошей. Та як виявилось, під фінансовий моніторинг потраплять не всі. Тобто, навіть якщо в клієнта місячний оборот на картці понад 500 000 гривень банк може на це не відреагувати.





Картки не блокуватимуть за кількох умов

В ПриватБанку пояснили, що їхня система безпека розроблена таким чином, щоб виявляти саме ті операції, які становлять ризик для клієнтів і для банку. Водночас понад 99% платежів не потребують додаткової перевірки. Якщо ж різниця між офіційним доходом і надходженнями на рахунок надто велика, тоді буде додаткова перевірка.

Але картку все одно не заморозять, якщо:

Мова про кошти на ЗСУ; Волонтерські програми; Благодійні організації.

Ці гроші не перевірятимуть додатково, і тут немає жодних обмежень по сумі.

“За умови зрозумілого для Банку джерела походження доходу Клієнту, як до прикладу – отримання заробітної плати або бонусів, ніякі питання не будуть підніматися”, —зазначили в банку.

Блокувати рахунки можуть в інших випадках

Нещодавно ПриватБанк ввів обмеження для своїх клієнтів на кількість місячних витрат. Тепер місячний оборот на картці не має перевищувати 500 000 гривень інакше в особи попросять довідку про доходи. Також в ході фінансового моніторингу можуть заморозити рахунки на які приходить понад 50 000 одночасно, а подекуди й понад 10 000 і навіть 5 000 одночасно, якщо до цього такої активності на рахунку не спостерігалося і мова не про благодійність.