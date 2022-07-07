Некоторым клиентам ПриватБанка придется подтверждать происхождение своих денег: кого каснется

В ПриватБанке клиентам напомнили, что имеют законное право выяснять происхождение денег на счетах, если их сумма превышает 500 тыс. грн. Более того, к проведению финансового мониторинга финучреждение обязывает закон. Если банк не способен самостоятельно выяснить источник денежных поступлений клиента, может обратиться к нему лично за документальным подтверждением.





Представители пресс-службы банка сообщили, около 99% переводов и платежей клиентов не требует значительного внимания или дополнительных мониторинговых мероприятий. Ведь в финучреждении действует современная система, которая автоматически проверяет все операции и позволяет снизить необходимость обращения к клиентам. При этом такая встроенная система мониторинга выявляет все операции, потенциально угрожающие клиентам и самому банку.

В государственном банке подчеркнули, что приложат максимум усилий, чтобы потребности обращаться за разъяснениями к клиентам не возникало. То есть работники ПриватБанка будут устанавливать происхождение денег на подозрительных счетах посредством доступных им данных.

Но в некоторых случаях, когда разница между расходами и официальными финансовыми поступлениями клиента существенно отличается, банк просто вынужден обращаться за пояснениями. В частности, у владельцев таких подозрительных счетов будут требовать документы, подтверждающие источник поступлений.

В общем, ограничительные меры не являются привычной практикой в ​​Приватбанке. Их используют только при крайней необходимости и тогда, когда это обосновано законом. Обращение к клиентам происходит через удобные для обеих сторон каналы коммуникации. Пояснения и необходимые документы клиенты могут предоставить представителям банка как в отделении, так и в режиме онлайн.

Следует отметить, что средства, предназначенные для помощи ВСУ, на волонтерские программы или благотворительные фонды не подлежат мониторингу ПриватБанка. Не будут спрашивать о происхождении средств и у клиентов, которые получают на карту зарплату, пенсию и другие виды официальных выплат.