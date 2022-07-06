В ПриватБанке стартовала новая программа выплат для детей и пенсионеров: детали

ПриватБанк активно участвует в различных программах выплат, и вот стало известно о еще нескольких новинках от учреждения. В частности, теперь в этом банке могут оформлять карточки и получать пенсии военные пенсионеры. Это стало возможным благодаря новой редакции закона о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы. Кроме получения выплат, люди смогут по полной пользоваться всеми услугами учреждения и функциями мобильного банкинга.





Чтобы получить карту нужно прийти в любое отделение

Оформлять карточку нужно обязательно в отделении, посетив его лично. Лицу нужно иметь с собой паспорт и идентификационный код, а когда счет откроют, подписать заявление о переводе пенсии. Далее ПриватБанк самостоятельно согласовывает все формальности с Пенсионным Фондом.

ПриватБанк имеет наибольшее количество клиентов в Украине, а перечень пенсионеров, получающих здесь свои выплаты, превышает 4 миллиона человек.

На выплаты претендует и украинская молодежь

С 27 июня ПриватБанк начал выплачивать пособие для внутренне перемещенных лиц, которым исполнилось от 14 до 18 лет. Речь о помощи от ООН World Food Programme или WFP на которую претендуют подростки, вынужденные покинуть свои дома из-за боевых действий. Для тех, кому только 16 лет, переводы осуществляются через Western Union, поэтому дети обязательно должны оформить карту для выплат от ПриватБанка. Размер помощи – 2200 грн.

“Украинцы, которым исполнилось от 14 до 16 лет, после получения SMS-сообщения с контрольным номером перевода Western Union, могут получить перевод исключительно на карту ПриватБанка в Приват24 или отделении банка”, – отмечают в пресс-службе.

Оформить помощь можно посетив отделение Привата, причем присутствие родителей или опекунов не обязательно.