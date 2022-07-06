В ПриватБанку стартувала нова програма виплат для дітей і пенсіонерів: деталі

ПриватБанк бере дуже активну участь у різноманітних програмах виплат, і от стало відомо про ще кілька новинок від установи. Зокрема, відтепер у цьому банку можуть оформлювати картки та отримувати пенсії військові пенсіонери. Це стало можливим завдяки новій редакції закону про пенсійне забезпечення осіб, які є звільненими з військової служби. Крім отримання виплат, люди зможуть на повну користуватися всіма послугами установи, та функціями мобільного банкінгу.





Щоб отримати картку потрібно прийти у будь-яке відділення

Оформлювати картку потрібно обов’язково у відділенні, завітавши туди особисто. Особі треба мати з собою паспорт та ідентифікаційний код, а коли рахунок відкриють, підписати заяву про переведення пенсії. Далі, ПриватБанк самостійно узгоджує всі формальності з Пенсійний Фондом.

Наразі, ПриватБанк має найбільшу кількість клієнтів в Україні, а перелік пенсіонерів, які отримують тут свої виплати, перевищує 4 мільйони осіб.

На виплати претендує й українська молодь

З 27 червня ПриватБанк почав виплачувати допомогу для внутрішньо переміщених осіб, яким виповнилося від 14 до 18 років. Мова про допомогу від ООН World Food Programme або WFP на яку претендують підлітки, що змушені були покинути свої домівки через бойові дії. Для тих кому лише 16 років перекази здійснюються через Western Union, тому діти обов’язково мають оформити карту для виплат від ПриватБанку. Розмір допомоги — 2200 грн.

“Українці, яким виповнилося від 14 до 16 років, після отримання SMS-повідомлення з контрольним номером переказу Western Union, можуть отримати переказ виключно на картку ПриватБанку у “Приват24″ або відділенні банку”, – зазначають у пресслужбі.

Оформити допомогу можна завітавши у відділення Привату причому присутність батьків або опікунів не обов’язкова.