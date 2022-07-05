На зависть всем: для трех знаков зодиака начало июля будет очень удачным

В первые недели июля представителей трех избранных знаков зодиака ждет невероятное везение. Впереди у них много приятных сюрпризов и шанс существенно увеличить свои доходы.





По словам астрологов Тельцы, Стрельцы и Раки совершат значительный карьерный скачок, благодаря чему перед ними откроются новые перспективы. А некоторых представителей этих знаков ждут решающие события в личной жизни.

Телец

Рожденные под знаком Тельца отлично справятся с вверенной им работой и заключат выгодный контракт. За это они вполне могут рассчитывать на повышение, а возможно и премию. После внезапного успеха карьера представителей знака так стремительно пойдет в гору, что коллеги невольно начнут им завидовать. Но Тельцы не будут обращать на это внимания. Они сосредоточат свои усилия на усовершенствовании навыков и увеличении дохода. Ближайшие несколько недель станут для уроженцев знака решающими. Если сейчас они все сделают правильно, то уже в конце месяца смогут расслабиться и отправиться в романтическое путешествие со своей второй половинкой.

Стрелец

Благодаря влиянию планет Нептун и Юпитер, представители знака смогут значительно улучшить состояние своих финансов. Причем, деньги у них появятся совершенно неожиданно в виде подарка от родственников, наследства или премии на работе. Также в начале июля Стрельцы претворят в жизнь свою давнюю мечту и отправятся в далекую экзотическую страну. В это путешествие они, конечно же, поедут со своим любимым человеком, который уже готовит для уроженцев знака незабываемый сюрприз.

Рак

Для Раков начало июля станет своего рода звездным часом. Каким-то волшебным образом им будет удаваться все, за что бы ни взялись. На работе они вдруг станут лидерами мыслей и лучшими работниками, что сразу же отразится на доходах Раков. А вот в личной жизни представителей знака ждет без сомнения ключевое событие. Одинокие Раки безумно влюбятся и в считанные месяцы заключат брак.