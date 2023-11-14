Правила купівлі доларів хочуть змінити: яка сума буде дозволена без декларації

В Україні розглядають новий законопроект № 9457, який передбачає обов’язкове декларування великих покупок іноземної валюти, зокрема, державними службовцями, народними депутатами та суддями. Проте перелік осіб, які підпадають в цю категорію, ще не остаточний.

Ця ініціатива, підтримана Антикорупційним комітетом Верховної Ради, передбачає, що декларуванню підлягатимуть лише операції, які перевищують 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У 2023 році цей поріг становить близько 134 000 гривень (приблизно $3 500).

Основною метою цього законопроекту є регулювання доходів від обміну валюти. Обмінні курси валют є надзвичайно волатильними, і конвертація валют, наприклад, гривні в долари і навпаки, може призвести до значних фінансових прибутків, іноді навіть у мільйони гривень. Вимагаючи декларування таких операцій, український уряд прагне запобігти приховуванню цих прибутків від державного нагляду та використанню їх для відмивання грошей або іншої незаконної діяльності.

Необхідність закону зумовлена потенційною можливістю отримання значних прибутків від обміну валюти, які, якщо вони не декларуються, залишаються невидимими для державних органів. Цей прихований дохід може легко стати каналом для легалізації незаконно отриманих активів. Процес декларування покликаний дати можливість чесним громадянам обґрунтувати свої доходи від обміну валют і водночас закрити лазівки, які могли б дозволити недобросовісним суб’єктам відмивати гроші або пояснювати необліковані статки, отримані в результаті валютних операцій. По суті, це законодавство спрямоване на підвищення прозорості та підзвітності у значних операціях з іноземною валютою.