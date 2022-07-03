Два знаки зодіаку чекають на неприємності: кому з 4 липня варто себе берегти

Тиждень з 4 по 10 липня буде дуже складним для двох знаків зодіаку. Їм доведеться зіткнутися із великими неприємностями. У цей час не можна втрачати пильність і краще відмовитися від важливих поїздок, особливо якщо вони стосуються роботи. Перенесіть їх під будь-яким приводом, інакше дуже пошкодуєте.





Як стверджують астрологи, найбільше не пощастить уродженцям знаків Діви та Скорпіона. У їхньому житті стартує чорна смуга, яка вплине на всі напрямки життя. Але представники знаків зможуть вирішити труднощі, якщо не поспішатимуть і будуть виважено приймати рішення.

Діви

Представникам знака найближчого тижня, і не лише, доведеться вирішувати труднощі на роботі, у побуті та в сім’ї. Але ці труднощі дозволять Дівам переосмислити життєві цілі і навіть подумати про зміну роботи. Представникам знаку слід дуже обережно ставиться до фінансових питань, інакше є ризик втратити велику суму грошей. Також у цей час не варто приймати важливих рішень, оскільки є ризик допустити фатальну помилку. У відносинах із партнером можуть виникати проблеми та сварки, що призведе до розриву зв’язків.

Щоб тиждень пройшов гладко, варто обережно ставитися до всього. Не поспішайте, не приймайте поспішних рішень і тримайте язик за зубами, щоб не спровокувати сварки.

Скорпіон

На представників знаку цього тижня чекає дуже погана новина. Вона стане початком чорної смуги у їхньому житті. Варто очікувати на втрату суттєвої суми грошей, розставання з партнером, проблем на роботі та поломки у побуті. Також можуть нагадати себе проблеми зі здоров’ям. Не затягуйте з хворобами, краще одразу запишіться до лікаря, щоб не запускати проблему.

Скорпіону варто відверто говорити про проблеми, які їх турбують. Поради рідних людей та друзів допоможуть вирішити навіть найскладніші проблеми