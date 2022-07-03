Два знака зодиака ждут неприятности: кому с 4 июля стоит себя беречь

Неделя с 4 по 10 июля будет очень сложной для двух знаков зодиака. Им придется столкнуться с крупными неприятностями. В это время нельзя терять бдительность и лучше отказаться от важных поездок, особенно, если они касаются работы. Перенесите их под любым предлогом, иначе сильно пожалеете.





Как утверждают астрологи, крупнее всего не повезет уроженцам знаков Девы и Скорпиона. В их жизни стартует черная полоса, которая повлияет на все направления жизни. Но представители знаков смогут решить трудности, если не будут торопиться и взвешенно принимать решения.

Девы

Представителям знака в ближайшую неделю, и не только. придется решать трудности на работе, в быту и в семье. Но эти трудности позволят Девам переосмыслить жизненные цели и даже задуматься о смене работы. Представителям знака стоит очень осторожно относиться к финансовым вопросам, иначе есть риск потерять крупную сумму денег. Также в это время не стоит принимать важные решения, поскольку есть риск допустить фатальную ошибку. В отношениях с партнером могут возникать проблемы и ссоры, что приведет к разрыву связей.

Чтобы неделя прошла гладко, стоит осторожно относится ко всему. Не спешите, не принимайте поспешных решений и придерживайте язык за зубами, чтобы не спровоцировать ссоры.

Скорпион

Представителей знака на этой неделе ждет очень плохая новость. Она станет началом черной полосы в их жизни. Стоит ожидать потери существенной суммы денег, расставания с партнером, проблем на работе и поломок в быту. Также могут напомнить о себе проблемы со здоровьем. Не затягивайте с болезнями, лучше сразу запишитесь к врачу, чтобы не запускать проблему. Скорпион стоит открыто говорить о проблемах, которые их беспокоят. Советы родных людей и друзей помогут решить даже самые сложные проблемы