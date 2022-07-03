20-50 тисяч на руки: яку роботу пропонують в Україні під час війни

Ринок праці в Україні продовжує відновлюватись. У Києві та інших безпечних регіонах країни спостерігається поступове зростання вакансій. Найбільше пропозицій помічено у категорії будівництво та облицювальні роботи. Якщо дивитися по Києву, то їх кількість зросла з 1085 у березні до 3420 у червні, у Дніпрі — з 708 до 818. Заробітна плата у фахівців робітничих спеціальностей на рівні близько 20 тис. гривень.





Про це повідомляють у новому дослідженні OLX Робота. Також відзначається збільшення кількості вакансій для роботи у кол-центрах. Найбільше пропозицій у Дніпрі: з 35 пропозицій а березні до 455 на початку літа.

Також суттєво зросла кількість пропозицій у категоріях клінінг/домашній персонал та виробництво/робочі спеціальності. Традиційно найбільше вакансій у сфері торгівлі та логістики.

Що з рівнем зарплат

За даними аналітиків, до ТОП-10 вакансій із найвищим середнім рівнем доходів потрапили водії. Середня заробітна плата у цій сфері становить 20 тисяч гривень. Далі йдуть такі вакансії:

кур’єр 18 тисяч гривень;

швачка – 14 тисяч гривень;

перукар – 12 тисяч гривень;

вантажник – 11 тисяч гривень;

кухар – 11 тисяч гривень;

продавець – 10 тисяч гривень;

охоронець/сторож – 9 тисяч гривень;

різноробочий – 9 тисяч гривень;

доглядальниця — 8,5 тисяч гривень.

Хто отримує найбільше

Найвищі зарплати, за даними аналітиків, у далекобійників — 50 тисяч гривень. Далі у цьому рейтингу:

водій бульдозера/трейдера із зарплатою 27,5 тисяч гривень;

таксист із доходом у 25 тисяч гривень;

штукатур та комбайнер з такою самою заробітною платою;

оператор кол-центру із зарплатою у 24 тисячі гривень;

виконроб – 23,5 тисяч гривень;

облицювальник – 21 тисяча гривень;

фасадчик – 10 тисяч гривень.

Незважаючи на збільшення кількості вакансій, Україна переживає наймасштабнішу кризу в історії незалежності. За найоптимістичнішими прогнозами на відновлення ситуації на ринку праці знадобиться кілька років.