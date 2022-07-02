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Налоги вернулись: какие продукты и услуги в июле резко вырастут в стоимости?

03.07.2022
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В июле снова начинают действовать налоги на импорт, а это значит, что абсолютно все импортные товары, а значит и некоторые услуги, существенно подорожают. В первую очередь это коснется автомобилей, которые в последнее время массово завозили под нулевое растаможивание. Можно считать, что тем, кто успел приобрести авто по льготной цене, сильно повезло. Уже с июля цены вырастут минимум на 20% и, конечно, на вторичном рынке тоже. Среди автомобилей, которые будут держаться в цене, останутся гибридные авто и электромобили. Они и дальше будут облагаться налогом на льготных условиях.

Подорожает техника, горючее и некоторые продукты питания

Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, кондиционеры и все, что связано с техникой, реско подорожает. Все эти товары едут из-за границы и теперь будут облагаться налогом по полной. Также уже анонсировали существенное подорожание гречки, ведь сейчас она в дефиците и едет к нам из Казахстана. Так, как машины с товаром не успели пересечь границу до 1 июля, придется заплатить за импортную продукцию другие деньги, а затем и до конечного потребителя продукт дойдет уже с новой ценой.

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На счет горючего, ситуация очень нестабильная. Эксперты говорят, что цена горючего должна держаться на одном уровне, но это при условии, что россияне снова не начнут бомбить нефтехранилища и не уничтожать уже имеющиеся запасы.

Среди того, что точно подорожает, оказались и страховки для автомобилей. С июля страховой полис вырос в цене минимум на 15%. Но увеличился и размер возмещения ущерба.

Подорожает проезд и услуги почтовых операторов

Анонсировали удорожание своих услуг и почтовые операторы, в том числе Укрпочта. Говорят, что затраты на логистику сильно выросли, а значит, стоимость услуг вынуждены тоже поднимать. Цена доставки вырастет ориентировочно на 15%.

Не могут перевозить по старым ценам пассажиров, такси, маршрутки и другой общественный транспорт, поэтому людям следует готовиться к повышению цен и в этой сфере.

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03.07.2022
1 хвилина на прочитання
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