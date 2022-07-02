Податки повернулися: які товари і послуги в липні різко зростуть в ціні?

В липні знову починають діяти податки на імпорт, а це означає, що абсолютно всі імпортні товари, а відтак й деякі послуги, суттєво подорожчають. В першу чергу це торкнеться автомобілів, які останнім часом масово завозили під нульове розмитнення. Можна вважати, що тим хто встиг придбати авто за пільговою ціною, сильно пощастило. Вже з липня ціни зростуть мінімум на 20% і звісно ж на вторинному ринку теж. Серед автівок, які можливо триматимуться в ціні, залишаться гібридні авто та електромобілі. Вони й надалі оподатковуватимуться на пільгових умовах.





Подорожчає техніка, пальне і деякі продукти харчування

Телевізори, смартфони, ноутбуки, кондиціонери і все, що пов’язано з технікою різно подорожчає. Всі ці товари їдуть з-за кордону і відтепер будуть оподатковуватись по повній. Також, вже анонсували суттєве подорожчання гречки, адже зараз вона в дефіциті і їде до нас з Казахстану. Так, як машини з товаром не встигли перетнути кордон до 1 липня, то доведеться заплатити за імпортну продукцію інші гроші, а відтак й до кінцевого споживача продукт дійде вже з новою ціною.



На рахунок пального, то ситуація дуже нестабільна. Експерти кажуть, що ціна пального повинна триматися на одному рівні, але це за умови, що росіяни знову не почнуть бомбити нафтосховища, та не нищити вже наявні запаси.

Серед того, що точно подорожчає, опинилися й страховки для автомобілів. З липня страховий поліс зріс в ціні мінімум на 15%. Але збільшився й розмір відшкодування збитків.

Подорожчає проїзд і послуги поштових операторів

Анонсували подорожчання своїх послуг і поштові оператори, зокрема Укрпошта. Кажуть, що витрати на логістику сильно зросли, а відтак вартість послуг змушені теж піднімати. Ціна доставки зросте орієнтовно на 15%.

Не можуть більше перевозити за старими цінами пасажирів, таксі, маршрутки та інший громадський транспорт, тому людям слід готуватися до підвищення цін й у цій сфері.