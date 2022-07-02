В липні кілька знаків Зодіаку відчують себе щасливчиками та улюбленцями долі

Астрологи склали свіжий гороскоп на липень і виявляється цей місяць стане дуже вдалим для шістьох знаків Зодіаку. На них чекає багато приємностей, але, як кажуть фахівці, потрібно діяти, щоб не профукати своє щастя.





Телець

Тельці будуть весь місяць відчувати море енергії та натхнення. Їхню працю достойно оцінять, а на роботі запропонують підвищення чи премію. В сімейному життя наступить повна гармонія з коханою людиною. У всіх сферах складеться саме та обстановка, яка дозволяє Тельцям відчувати себе щасливими на повну.

Діва

Діви обожнюють розвиватися і саме цього місяця їм це вдасться на повну. Представники знаку зможуть записатися на омріяне навчання, чи пройти підвищення кваліфікації. Це відкриє перед ними абсолютно нові горизонти. Все йтиме по плану, і це Дів сильно тішитиме та окрилятиме. В сімейному житті все буде добре. Рідні можливо зроблять вам приємний сюрприз.

Близнюки

Близнюки кардинально змінять свої погляди на життя, і це допоможе їм наче скину гору з плечей. Вони багато чого поміняють довкола, та наважаться на сміливі кроки. Можливо це довгоочікувана зміна роду діяльності, можливо вагітність або узаконення стосунків. А може переїзд у зовсім інше місто, чи країну. Головне не боятися і не пасувати, інакше можна втратити реальний шанс на щастя.

Рак

Ракам дуже щаститиме у фінансовому плані. Хоча Раки і везіння це різні поняття, але цього місяця система зламається. Гроші сипатимуться на Раків з усіх сторін, і вони зможуть закрити чимало своїх питань. В кінці місяця ймовірне підвищення на роботі, а ще відпустка, якої ви так хотіли, але не вірили, що вона відбудеться.

Водолій

Водолії ступають на білу смугу у житті. Ви будете в шоці від тих подій, які навколо відбуватимуться. Все йтиме настільки добре, що неабияк насторожуватиме. Що ж, астрологи рекомендують розслабитися і насолоджуватися моментом.

Лев

Левів в липні чекає три важливих моменти. Вони отримають важливу новину, яка кардинально може змінити їх життя. Вони стикнуться зі змінами на роботі (зміни на краще). Вони можуть зустріти свою половинку, завагітніти чи узаконити стосунки. Тобто в особистому житті зміни теж будуть кардинальними.