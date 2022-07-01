Украинцам снова разрешили проводить валютные переводы, но на определенных условиях

Украинцы снова могут переводить доллары или евро с карты на карту и не переплачивать за конвертацию в гривны. Такая услуга была ограничена, однако сейчас она восстановлена ​​для некоторых категорий граждан. Пересылать доллары, евро или другую валюту с одной карты на другую могут только родственники. Если же физическое лицо захочет сделать такой перевод на карточку знакомого или партнера по работе, то операцию не позволят провести.





В настоящее время услуга доступна клиентам трех банков

На сегодняшний день делать валютные переводы могут клиенты Ощадбанка, ПриватБанка и Монобанка. Для того чтобы сделать перевод, нужно подтвердить родственные связи с получателем средств. В Монобанке, например, требуют фото документов: свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д. В других банках требования схожи. К числу родственников относят родителей, детей, жен и мужей, сестер, братьев, племянников, бабушек, дедушек, внуков, теток, дядей и кузенов. В принципе, перечень довольно широкий.

Чтобы избежать конвертации, карты должны быть в одной валюте

Если вы пересылаете доллары, то у получателя должна быть долларовая карта. Если в евро, то соответственно в евро. В противном случае деньги зачислят на гривневый счет с конвертацией. Вообще по закону валютные переводы между физическими лицами запрещены, но для близких людей сделали исключение.

“Валютные перечисления между родственниками разрешены ст. 118 положения “О мерах защиты и определения порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте”, которое Нацбанк утвердил 2 января 2019 года постановлением № 5. В ст. 118 оговорено право родственников на валютные переводы. Все другие физлица имеют право на перечисление исключительно в гривне”, – говорят представители Монобанка.

К слову, в Моно и Приватбанке перевод можно осуществить онлайн с помощью служб поддержки. Клиентам Ощадбанка нужно посетить отделение лично.