Українцям знову дозволили проводити валютні перекази, але на певних умовах

Віднедавна українці знову можуть переводити долари або євро з картки на картку і не переплачувати за конвертацію в гривні. Така послуга була обмежена, однак зараз її відновили для деяких категорій громадян. Пересилати долари, євро чи іншу валюту з однієї картки на іншу можуть лише родичі. Якщо ж фізична особа захоче зробити такий переказ на картку знайомого, чи партнера по роботі, то операцію не дозволять провести.





Наразі послуга доступна клієнтам трьох банків

На сьогодні робити валютні перекази можуть клієнти Ощадбанку, ПриватБанку і Монобанку. Для того, щоб зробити переказ, потрібно підтвердити родинні зв’язки з отримувачем коштів. В Монобанку, наприклад, вимагають фото документів: свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо. В інших банках вимоги схожі. До числа родичів відносять батьків, дітей, дружин та чоловіків, сестер, братів, племінників, бабусь, дідусів, онуків, тіток, дядьків та кузенів. В принципі перелік доволі широкий.

Щоб уникнути конвертації картки мають бути в одній валюті

Якщо ви перекидаєте долари, то в отримувача має бути доларова картка. Якщо в євро, то відповідно в євро. В протилежному випадку гроші зарахують на гривневий рахунок з конвертацією. Взагалі, згідно з законом, валютні перекази між фізичними особами заборонені, але для близьких людей зробили виключення.

“Валютні перерахування між родичами дозволено ст. 118 положення “Про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті”, яке Нацбанк затвердив 2 січня 2019 року постановою № 5. У ст. 118 обумовлено право родичів на валютні перекази. Усі інші фізособи мають право на перерахування виключно у гривні”, – говорять представники Монобанку.

До слова, в Моно і Приватбанку переказ можна здійснити онлайн з допомогою служб підтримки. Клієнтам Ощадбанку потрібно завітати особисто у відділення.