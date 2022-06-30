Мошенники украли в украинцев более 100 миллионов гривен: какие аферы популярны во время войны?

Во время войны существенно активизировались мошенники. Они понимают, что люди подавлены, растеряны находятся в нестабильном эмоциональном состоянии, а потому более доверчивы и менее внимательны. Этим очень пользуются аферисты, и только за последний месяц правоохранители сообщили о более чем 5000 аферах. Так происходит потому, что аферы эти очень правдоподобны и распознать мошенничество не совсем просто. Вот что нужно знать, чтобы не потерять деньги.





Список самых популярных афер во время войны

Конечно, большинство афер крутятся вокруг финансовой помощи. Разных выплат действительно много, их предлагает не только государство, но и международные организации и разные фонды. Соответственно, когда появляется очередное сообщение о финансовой помощи, сложно понять фейк это или нет. А особенно людям, которые находятся в затруднительном положении, без работы и дома. Правоохранители рекомендуют не реагировать на помощь, которую предлагают получить через SMS-сообщения. Не нужно переходить ни по каким ссылкам. Сначала найдите официальный сайт этой организации, если она, конечно, существует, и почитайте подробно всю информацию.

Между тем именно благодаря этой афере уже украдено в украинцев более 100 миллионов гривен. Воруют их с карточек, данные которых сливаются, как только пользователь перейдет по ссылке в смс.

Вторая афера – это упрощенная процедура получения биометрических документов. Сейчас во время войны оформляют паспорт действительно долго. Даже срочного нужно ждать несколько недель, а то и месяца. Однако более быстрого варианта к сожалению нет. Те, кто предлагает свое посредничество — обычные аферисты.

Ну и третья, заключительная афера, это помощь мужчинам с выездом за границу. Почти ежедневно стражи порядка ловят таких дельцов, которые предлагают липовые справки о болезни, или еще какие-то способы, которыми пользуются мужчины призывного возраста. В результате первые получают уголовное дело, а вторые теряют несколько тысяч долларов.