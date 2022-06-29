В июле три знака Зодиака захотят кардинально изменить жизнь и им это удастся

Астрологи заметили поразительные изменения в жизни сразу трех знаков Зодиака. Они случатся в июле и как-то избежать их практически невозможно. Нет общего мнения на счет того, хорошие будут эти изменения или плохие. Известно только одно — жизнь больше не будет прежней.





Рак

Астрологи уверяют, что в июле вокруг вас начнет меняться абсолютно все. Люди, локации, события, обстановка и т.д. Изменения будут наваливаться одно за другим, и вам останется только принимать их и адаптироваться. Моментами вам будет казаться, что жизнь рушится и вы теряете опору под ногами, однако на самом деле все не так критично. Никаких очень плохих сценариев специалисты не замечают. Говорят, уже через несколько недель все более или менее нормируется, хотя и не будет как раньше.

Дева

Девы в июле будут часто сталкиваться с экзистенциальными кризисами. Вы будете регулярно чувствовать тревогу, приступы паники, стресс, и будете мучаться от апатийных настроений. Однако это не станет предвестником чего-то действительно серьезного. Это состояние пройдет, но не без трансформаций в вашей жизни. В поисках причины вашего состояния, вы можете по-другому посмотреть на многие вещи. На работу, семью, быт, ежедневное времяпровождение и так далее. Многое вам захочется коренным образом изменить. Астрологи говорят, что, в принципе, это правильное решение, которое будет иметь удачные последствия.

Скорпион

Вы будете постоянно сталкиваться с новыми трудностями, и будете наступать на те же грабли. В голове будет звучать только один вопрос, почему я или почему со мной. Казалось бы, что жизнь вас ничего не учит, но это не так. Все трудности нужны для чего-то и обычно именно во время кризисных периодов происходит наибольший рост. Июль станет для вас трансформационным месяцем во всех отношениях. Вы начнете относиться к жизни совершенно по-новому.