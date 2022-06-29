За що Ощадбанк регулярно списує гроші з карток клієнтів: люди обурені

Кожен банк має свої правила та умови обслуговування, які зазвичай прописані десь найдрібнішим шрифтом. В результаті, клієнти, які недостатньо добре ознайомляться з правилами, згодом потерпають від незрозумілих списань. На схожу ситуацію пожалілося одразу декілька клієнтів Ощадбанку. Вони запевняють, що банк регулярно списує подвійну комісію, за двома тарифами. Зупинити це неможливо, тому що банк не реагує на звернення. То чому так відбувається?





В банку дали вичерпну відповідь та порадили, що можна зробити

Один із клієнтів Ощадбанку написав обурливий коментар на сайті Мінфіну, що мовляв він вже змучився писати стільки заяв і телефонувати до установи. Протягом 10 місяців банк регулярно списує гроші за двома тарифами.

В банку кажуть, що це кошти за так зване обслуговування неактивного рахунку. Щоб уникнути комісії, потрібно принаймні раз у рік зробити якусь операцію: перевести кошти, поповнити картку чи мобільний з неї.

Якщо ж комісію передбачає ваш тариф, то ви можете розірвати договір, а саме закрити банківський рахунок попередньо прийшовши у відділення.

Днями Ощадбанк анонсував кілька оновлень

Раніше в банку повідомили, що відтепер в додаток “Ощад 24/7” можна зайти через вайбер. Це мовляв дуже зручно в першу чергу для тих громадян в яких поганий мобільний зв’язок. Таке часто буває на окупованих територіях. З інтернетом проблеми трапляються рідше, а відтак авторизація через вайбер для багатьох стане справжнім порятунком. Всього лиш потрібно зробити веб-дзвінок у контакт-центр установи, і в чат прийде повідомлення для входу.

В додатку клієнтам доступно понад 30 функцій, зокрема керування лімітами, оформлення страховок, здійснення платежів та переказів, адреси найближчих відділень, поповнення мобільного та багато іншого.