Ляшко рассказал, какие эпидемии спровоцирует война и когда ждать пика заболеваний

Украинское правительство говорит правду, когда обращается в другие страны с тем, что война это общая проблема. Война — катастрофа не только для Украины, ее инфраструктуры и экономики, но и большая угроза для всего мира. И если с последствиями бомбардировок сейчас сталкиваются только украинцы, то эпидемии, которые спровоцирует война, уже не будут иметь четких границ. Ляшко заявил, что там, где есть активные боевые действия, там всегда отсутствие медицины, антисанитария, и как следствие размножение страшных инфекций. По мнению Министра здравоохранения, уже через 5-7 лет в Украине наступит пик серьезных эпидемий. Это, к сожалению, закономерные последствия полномасштабных войн.





Украинцы столкнутся с рядом серьезных заболеваний

Ляшко отмечает, что после войны всегда наблюдается вспышка серьезных инфекций, вроде холеры. Иногда это происходит еще во время боевых действий и о подобном уже говорилось в Мариуполе. Все из-за плохого качества воды, массовых захоронений на ненадлежащей глубине. Ужасное загрязнение окружающей среды и, конечно же, отсутствие медицины. Например, в таких городах, как Северодонецк, скорая не может вовремя приехать на вызов, и такая ситуация во многих городах или селах, недалеко от фронта.

Кроме инфекций будут и другие болезни

Сильный стресс, ненадлежащее питание, большие скопления людей – все это не пройдет бесследно. Через несколько лет мы, к сожалению, можем отметить существенное увеличение случаев онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза и гепатита. Это будет еще одна война, правда, уже на другом фронте.

Важно поскорее закончить войну

Это еще одна из причин, почему войну нужно закончить как можно скорее. Это глобальная гуманитарная катастрофа и чем дольше будет продолжаться война, тем сложнее будут ее последствия для всего мира. Ранее сообщалось, что после войны несколько миллионов украинцев вынуждены будут пользоваться услугами психолога или психиатра.