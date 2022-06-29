Ляшко розповів, які епідемії спровокує війна і коли чекати піку захворювань

Український Уряд говорить правду, коли звертається до інших країн і каже, що війна це спільна проблема. Війна — це катастрофа не лише для України, її інфраструктури та економіки, а й велика загроза для всього світу. І якщо з наслідками бомбардувань наразі стикаються лише українці, то епідемії, які спровокує війна вже не матимуть чітких кордонів. Ляшко заявив, що там де активні бойові дії, там завжди відсутність медицини, антисанітарія, і як наслідок розмноження страшних інфекцій. На думку Міністра охорони здоров’я, вже через 5-7 років, в Україні буде настане пік серйозних епідемій. Це, на жаль, закономірні наслідки повномасштабних війн.





Українці стикнуться з рядом серйозних захворювань

Ляшко зауважує, що після війни завжди спостерігається спалах серйозних інфекцій, на кшталт холери. Інколи це відбувається ще під час бойових дій, і про подібне вже говорилося в Маріуполі. Все через погану якість води, масові захоронення на неналежній глибині. Жахливе забруднення навколишнього середовища і звісно ж відсутність медицини. Наприклад, в таких містах як Северодонецьк швидка не може вчасно приїхати на виклик, і така ситуація в багатьох містах чи селах, які недалеко від фронту.

Крім інфекцій будуть й інші хвороби

Сильний стрес, неналежне харчування, великі скупчення людей — все це не минеться безслідно. Через кілька років ми, на жаль, можемо відмітити суттєве збільшення випадків онкології, серцево-судинних хвороб, туберкульозу гепатиту. Це буде ще одна війна, щоправда вже на іншому фронті.

Важливо чим швидше закінчити війну

Це ще одна з причин, чому війну потрібно закінчити якомога швидше. Це глобальна гуманітарна катастрофа і чим довше війна триватиме, тим складнішими будуть її наслідки для всього світу. Раніше повідомлялося, що після війни кілька мільйонів українців змушені будуть користуватися послугами психолога або й психіатра.