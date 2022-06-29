Неожиданно: звезда сериала “Сваты” наконец-то высказал свою позицию по поводу войны

Сериал “Сваты” знают наверняка все украинцы. Серии из разных сезонов регулярно крутились на украинском телевидении несколько лет. Съемки проходили между прочим под Киевом, а придумали комедию в “Студии Квартал 95”. Актеры, снимавшиеся в сериале, стали любимцами миллионов украинцев, поэтому многим была очень интересна их позиция в ходе последних событий. Правда, не все звезды торопились выражаться. Например, главный персонаж под сценическим именем Иван Будько, которого сыграл Федор Добронравов, высказал свою позицию только недавно, то есть на четвертый месяц полномасштабной войны.





Добронравов полностью поддерживает оккупантов

Свою позицию актер продемонстрировал тем, что посетил оккупантов, которые находятся в самарском госпитале. О визите Федора в госпиталь рассказали российские пропагандисты, сняв полноценный сюжет. Добронравов несколько часов общался с оккупантами, раздавал автографы, рассказывал о съемках “Сватов” и собственном прошлом, где он служил в Воздушно-десантных войсках. В ходе беседы, путинская знаменитость неоднократно выражал поддержку захватчикам, чем в принципе доказал, что он целиком и полностью поддерживает войну и геноцид украинцев.

Лишь единицы из актерского состава выразили возмущение войной

Из всех звезд, снимавшихся в данном сериале, только единицы выразили соболезнования украинцам и резко осудили путина. Среди них оказался российский актер Александр Феклистов, сыгравший профессора Берковича. Ранее актриса Анна Кошмал, сыгравшая девочку Женю (одна из главных ролей), сказала, что после начала полномасштабного вторжения ни один из ее коллег по сериалу не позвонил и не написал ей, чтобы поинтересоваться самочувствием, или по крайней мере, выразить свою обеспокоенность событиями.