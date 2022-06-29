Неочікувано: зірка серіалу “Свати” нарешті висловив свою позицію щодо війни

Серіал “Свати” знають напевно всі українці. Серії з різних сезонів регулярно крутилися на українському телебаченні протягом кількох років. Зйомки проходили між іншим під Києвом, а придумали комедію у “Студії Квартал 95”. Актори, які знімалися в серіалі стали улюбленцями мільйонів українців, тому багатьом була дуже цікава їх позиція в ході останніх подій. Щоправда, не всі зірки квапилися висловлюватися. Наприклад, головний персонаж під сценічним іменем Іван Будько, якого зіграв Федір Добронравов, висловив свою позицію лише нещодавно, тобто аж на четвертий місяць повномасштабної війни.





Добронравов повністю підтримує окупантів

Свою позицію актор продемонстрував тим, що відвідав окупантів, які наразі перебувають у самарському госпіталі. Про візит Федора до госпіталю розповіли російські пропагандисти знявши повноцінний сюжет. Добронравов кілька годин спілкувався з окупантами, роздавав автографи, розповідав про зйомки “Сватів” і про власне минуле, де він служив у Повітряно-десантних військах. В ході бесіди, путінська знаменитість неодноразово висловлював підтримку загарбникам, чим в принципі довів, що він цілком і повністю підтримує війну і геноцид українців.

Лише одиниці з акторського складу висловили обурення війною

З усіх зірок, які знімалися у даному серіалі, лише одиниці висловили своє співчуття українцям та різко засудили путіна. Серед них виявився російський актор Олександр Феклістов, який зіграв професора Берковича. Раніше, акторка Анна Кошмал, яка зіграла дівчинку Женю (одна з головних ролей), сказала, що після початку повномасштабного вторгнення жоден з її колег по серіалу не подзвонили і не написали їй, щоб поцікавитись самопочуттям, чи принаймні висловити своє занепокоєння подіями.