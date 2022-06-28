Украинцы, не имеющие стажа, тоже смогут оформить пенсию: на каких условиях?

В Украине действуют определенные законы, регулирующие процесс пенсионного обеспечения, то есть выйти на заслуженный отдых можно только по достижению 60 лет. Чтобы претендовать на выплаты, нужно иметь трудовой стаж, а чтобы его заработать, нужно официально работать и платить страховые взносы минимум 29 лет. Однако это только в этом году действует такая цифра. А в следующем году минимальный стаж составит уже 30 лет, и так +1 год к 2028 году включительно. Такие изменения предполагает Пенсионная реформа. Но оказалось, что миллионы украинцев могут претендовать на пенсию без стажа. Сколько будут платить таким гражданам?





Будет социальная помощь, которая немного меньше минимальной пенсии

Из-за повышения требований к страховому стажу многие украинцы не смогут выйти на пенсию в 60 лет и будут ждать до 63 или 65 лет. А в 65 лет любой гражданин Украины получает право на социальную пенсию, даже если не работал официально ни одного года. Также в 65 выйти на пенсию можно при наличии только 15 лет стажа, тогда выплата будет минимальной. Ее владелец сможет рассчитывать в дальнейшем на плановые надбавки и перерасчеты. Те, кто получает только социальную помощь, не могут рассчитывать на ее регулярное и качественное повышение.

В Украине должны заработать частные страховые фонды

До войны было немало разговоров об открытии специальных страховых фондов, где неработающие украинцы официально смогут открыть счет и ежемесячно перечислять на него определенную сумму средств (небольшой процент от минимальной зарплаты). Такую же сумму будет начислять государство, и таким образом будет накапливаться будущая пенсия. Это отличный план, осталось лишь дождаться его реализации.