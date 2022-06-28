Невже ще рік: астролог розповів, коли закінчиться війна в Україні

Повномасштабна війна, яку розпочала росія в Україні, може тривати навіть не один, а цілих два роки. У кінці грудня 2022-го року українські війська зможуть впритул підійти до кордонів так званих ДНР та ЛНР. Однак ключові питання про долю тимчасово окупованих територій, в тому числі й Криму, Україні доведеться вирішувати вже у 2023 році.





Такий прогноз щодо майбутніх подій у війні дав відомий український астролог Дмитро Уранус. Він вважає, що 2023 рік стане для нашої країни вирішальним. Саме від того, як в цей час буде діяти українська влада у стосунку до ОРДЛО та Криму, буде залежати ймовірне повторення війни.

Уранус підкреслив: і 2022, і 2023 роки для нашої країни є вкрай небезпечними. Увесь цей час буде продовжуватися жорстке військове та політичне протистояння з ворогом. Однак нам потрібно ущент розгромити росіян, показати їм свою силу духу та військову потужність. Інакше вже у 2031-32 роках нас чекає ще одна війна. Причому вона буде в рази страшніша за той жах, через який українці змушені проходити зараз.

Астролог також зазначив, що припиняти ракетні атаки ворог поки-що не буде. Тож українцям, які виїхали з Харкова, Києва та інших небезпечних регіонів, повертатися додому поки що не варто. Росіяни ймовірно зроблять невеличку паузі після масованих обстрілів 25 та 26 червня. Однак ця пауза не повинна притупити увагу українців, адже розслаблятися ще занадто рано.

Нагадаємо, раніше Дмитро Уранус вже передбачив, яким чином Україна вирішить Кримське питання. Астролог переконаний, що на відміну від Донбасу, який повернуть до складу України воїни ЗСУ, Крим вдасться відібрати у ворога без жодної краплі крові. Усе вирішиться дипломатичним шляхом, за столом переговорів.