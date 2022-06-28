Українці, які не мають стажу, теж зможуть оформити пенсію: на яких умовах?

В Україні діють певні закони, які регулюють процес пенсійного забезпечення, Тобто вийти на заслужений відпочинок можна лише по досягненню 60 років. Щоб претендувати на виплати, потрібно мати трудовий стаж, а щоб його заробити треба офіційно працювати і сплачувати страхові внески мінімум 29 років. Однак, це лише цьогоріч діє така цифра. А в наступному році мінімальний стаж становитиме вже 30 років, і так +1 рік до 2028 року включно. Такі зміни передбачає Пенсійна реформа. Та виявилось, що мільйони українців можуть претендувати на пенсію не маючи жодного стажу. Скільки платитимуть таким громадянам?





Виплачуватиметься соціальна допомога, яка трішки менша від мінімальної пенсії

Через підвищення вимог до страхового стажу, багато українців не зможуть вийти на пенсію у 60 років і чекатимуть до 63 або 65 років. А у 65 років, будь-який громадянин України отримує право на соціальну пенсію, навіть якщо не працював офіційно жодного року. Також в 65 вийти на пенсію можна за наявності лише 15 років стажу, тоді виплата буде мінімальною. Її власник зможе розраховувати у подальшому на планові надбавки і перерахунки. Ті хто отримує лише соціальну допомогу не можуть розраховувати на її регулярне та якісне підвищення.

В Україні мають запрацювати приватні страхові фонди

До війни було чимало розмов про відкриття спеціальних страхових фондів, де українці, які не працюють офіційно зможуть відкрити рахунок і щомісяця перераховувати на нього певну суму коштів (невеликий відсоток від мінімальної зарплати). Таку ж суму нараховуватиме держава і таким чином накопичуватиметься майбутня пенсія. Це чудовий план, залишилося лише дочекатися його реалізації.