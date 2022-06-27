Деньги списываются, но не доходят: в Украине проблема с переводами

В последнее время у украинцев возникает много проблем с денежными переводами за границу и из-за границы. Деньги списываются, однако до получателя не доходят. Переводы автоматически блокируются, а средства отправляются на счета иностранных банков, или на счет отправителя, или вообще замораживаются. Подобные ситуации приобрели массовый характер, из-за чего люди начали делиться ими на сайте Минфина. Банки отреагировали и объяснили почему так происходит.





Чаще всего блокируют международные переводы в валюте

Среди отзывов есть очень много схожих ситуаций. К примеру, клиенту Приватбанка должен был прийти перевод в валюте из США через сервис MoneyGram. В банк деньги поступили, однако на счет получателя не попали, хотя и предназначались для помощи военным. В банке ответили, что блокировка системой состоялась автоматически, и деньги можно забрать после заполнения соответствующего заявления.



Другая ситуация, а вернее несколько, это проблемы с SWIFT-переводами через приложение Wise. Клиенты не получают деньги и они почему-то попадают на счет центрального американского банка. Ощадбанк, Монобанк и другие отвечают, что действительно есть проблемы и задержки, однако разобраться в этом должен НБУ, а от самих финучреждений мало что зависит.

Проблема кроется в гарантийных депозитах

Соучредитель Монобанка Олег Гороховский пояснил, что такие ситуации случаются, вероятно, из-за проблем с гарантийными депозитами, которые используются для покрытия подобных операций в платежных системах.

Мол банки не могут отправлять валюту на дополнительное покрытие, еще и потому, что количество международных переводов с начала войны существенно возросло. Выходом может стать внедрение прямых переводов между банками, в обход платежных систем. Над этим украинские финансовые учреждения сейчас активно работают.