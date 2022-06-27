Гроші списуються, але не доходять: в Україні проблема з переказами

Останнім часом в українців виникає багато проблем з грошовими переказами закордон і з-за кордону. Гроші списуються однак до отримувача не доходять. Перекази автоматично блокуються, а кошти відправляються на рахунки іноземних банків, або ж на рахунок відправника, чи й взагалі заморожуються. Подібні ситуації набули масового характеру, через що люди почали ділитися ними на сайті Мінфіну. Банки відреагували і пояснили чому так відбувається.





Найчастіше блокують міжнародні перекази у валюті

Серед відгуків є дуже багато схожих ситуацій. Наприклад, клієнту Приватбанку мав прийти переказ у валюті з США через сервіс MoneyGram. В банк гроші надійшли, однак на рахунок отримувача не потрапили, хоча й призначались для допомоги військовим. В банку відповіли, що блокування системою відбулося автоматично, і гроші можна забрати після заповнення відповідної заяви.

Інша ситуація, а вірніше декілька, це проблеми з SWIFT-переказами, через додаток Wise. Клієнти не отримують гроші і вони чомусь потрапляють на рахунок центрального американського банку. Ощадбанк, Монобанк та інші відповідають, що дійсно є проблеми та затримки, однак розібратися в цьому має НБУ, а від самих фінустанов мовляв мало що залежить.

Проблема криється в гарантійних депозитах

Співзасновник Монобанку Олег Гороховський пояснив, що такі ситуації трапляються ймовірно через проблеми з гарантійними депозитами, які використовуються для покриття подібних операцій у платіжних системах.

Мовляв банки не можуть відправляти валюту на додаткове покриття, ще й через те, що кількість міжнародних переказів від початку війни суттєво зросла. Виходом може стати впровадження прямих переказів між банками, в обхід платіжним системам. Над цим, українські фінансові установи зараз активно працюють.