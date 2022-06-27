Когда и каким путем вернется Крым: известная астрологиня составила подробный прогноз

Крым – это Украина, однако еще с 2014 года он находится в оккупации. То, когда на полуострове снова будут развеваться сине-желтые флаги, только вопрос времени. Сейчас же всех не на шутку беспокоит то, как будет происходить возвращение Крыма. Будут ли иметь место боевые действия или все определится исключительно переговорами. Астрологи очень много говорят на этот счет, и на днях в сети появился свежий прогноз от именитой астрологины Ирины Звягиной. Женщина рассказала, почему Россия заранее проиграла войну за Крым и каким путем он будет возвращен.





Сработает эффект бумеранга

Специалист рассказала все исключительно с точки зрения астрологии, опираясь на расположение звезд, планет и разные знаки, имеющие большое значение в развитии определенных событий. Оказывается, что 1 марта 2014 года, когда Россия ввела войска в Крым, происходило Полнолуние в Рыбах.

“Марс в этот день был стационарный перед разворотом в ретро. Причем стационарная планета ставит на себе сильнейший акцент, а тут еще Марс, сигнификатор военных действий в квадрате с Венерой, правительницей Зенита. Поставленная цель не будет достигнута”, – говорит Ирина.



Также астролог говорит, что в карте, которую она составила очень много противоречий. Очень много подлостей и так называемого “двойного дна”. Вопрос Крыма не будет решаться легко или тем более быстро. Это будет болезненный процесс, который может занять годы. Единственное, что можно точно сказать, этот вопрос не будет заморожен и Крым однозначно вернется в Украину.

Другие астрологи тоже высказались на этот счет

Другие специалисты, тоже неоднократно составлявшие астрологические прогнозы на эту тему, считают, что боевых действий в Крыму не будет. То есть линия войны над полуостровом не проходит. Вероятно, все же вопрос будет решаться дипломатическим путем. Однако об этом можно говорить только после того, как ВСУ выгонят оккупантов за пределы украинских границ.