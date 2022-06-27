Коли та яким шляхом повернеться Крим: відома астрологиня склала детальний прогноз

Крим — це Україна, однак ще від 2014 року він перебуває в окупації. Те, коли на півострові знову майорітимуть синьо-жовті прапори, лише питання часу. Наразі ж всіх не на жарт турбує те, як відбуватиметься повернення Криму. Чи матимуть місце бойові дії, чи все визначиться виключно переговорами. Астрологи дуже багато говорять на цей рахунок, і днями в мережі з’явився свіжий прогноз від іменитої астрологині Ірини Звягіної. Жінка розповіла, чому Росія заздалегідь програла війну за Крим і яким шляхом він буде повернений.





Спрацює ефект бумеранга

Фахівець розповіла все виключно з точки зору астрології, спираючись на розташування зірок, планет та різноманітні знаки, які мають велике значення в розвитку певних подій. Виявляється, що 1 березня 2014 року, коли Росія ввела війська в Крим, відбувалася Повня в Рибах.



“Марс у цей день був стаціонарний перед розворотом у ретро. Причому, стаціонарна планета ставить на собі найсильніший акцент, а тут ще Марс, сігніфікатор воєнних дій у квадраті з Венерою, правителькою Зеніту. Поставленої мети не буде досягнуто”, – говорить пані Ірина.

Також, астролог каже, що в карті, яку вона склала дуже багато протиріч. Дуже багато підлостей і так званого “подвійного дна”. Питання Криму не вирішуватиметься легко, чи тим паче швидко. Це буде болючий процес, який може тривати роками. Єдине, що можна точно сказати, це питання не буде замороженим і Крим однозначно повернеться до України.

Інші астрологи теж висловилися на цей рахунок

Інші фахівці, які теж неодноразово складали астрологічні прогнози на цю тему, вважають, що бойових дій в Криму не буде. Тобто лінія війни над півостровом не проходить. Ймовірно все таки питання вирішуватиметься дипломатичним шляхом. Однак про це можна говорити лише після того, як ЗСУ виженуть окупантів за межі українських кордонів.