Безработных и не только: украинцев будут массово привлекать к общественно-полезным работам без права на отказ

О том, что безработных могут привлекать к общественно полезным работам говорится уже давно. Речь обо всех, кто зарегистрирован в Центре занятости. Если до войны претендентам на вакансию искали подходящие по специальности и желаемому уровню оплаты варианты, то война внесла существенные коррективы. Теперь, Центр занятости только 30 дней ищет вакансию по запросу, если же ничего нет, личность могут привлечь к общественно полезным работам. С зарплатой здесь уже как повезет. Более того, появилась информация, что к таким работам будут привлекаться и трудоустроенные, если работодатель дает согласие. А еще самозанятые, студенты, фермеры и другие.





Юристы говорят, что все законно

Адвокаты говорят, что в условиях военного времени это обычная практика. “Общественно-полезные работы могут быть недобровольными (выполняться в рамках трудовой повинности). Трудовая повинность уполномочена вводить военное командование вместе с военными администрациями (если создано) самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти и местного самоуправления”, – говорит адвокат.



Уклонение от так называемой трудовой повинности будет караться штрафом в размере 5100 для простых граждан и 8500 для должностных лиц.

В перечень обязанностей граждан будет входить:

Выполнение разнообразных задач для удовлетворения потребностей ВСУ. Работа на предприятиях или объектах критической инфраструктуры. Обеспечение функционирования экономики.

Людей будут привлекать как на добровольной, так и не добровольной основе.

Кого не будут привлекать?

Есть и исключения, к работам не будут привлекать беременных женщин, но только если условия работы вредны или опасны для их здоровья. Не имеют права привлекать женщин, воспитывающих детей младше трех лет. Не будут привлекать лиц старше 16 лет. То есть даже не нужно ждать совершеннолетия. Общественно полезные работы могут поручить 16 и 17-летним гражданам Украины.