Безробітних і не тільки: українців масово залучатимуть до суспільно-корисних робіт без права на відмову

Про те, що безробітних можуть залучати до суспільно-корисних робіт говориться вже давно. Мова про всіх хто зареєстрований у Центрі зайнятості. Якщо до війни претендентам на вакансію шукали варіанти, які підходять по спеціальності та бажаному рівні оплати, то війна внесла суттєві корективи. Тепер, Центр зайнятості лише 30 днів шукає вакансію за запитом, якщо ж нічого немає, особу можуть залучити до суспільно-корисних робіт. З зарплатою тут вже, як пощастить. Ба більше, з’явилася інформація, що до таких робіт залучатимуть й працевлаштованих, якщо роботодавець дає згоду. А ще самозайнятих, студентів, фермерів та інших.





Юристи кажуть, що все законно

Адвокати говорять, що в умовах воєнного часу це звичайна практика. “Суспільно-корисні роботи можуть бути недобровільними (виконуватися в рамках трудової повинності). Трудову повинність уповноважено вводити військове командування разом із військовими адміністраціями (якщо створено) самостійно або із залученням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування”, – говорить адвокат.

Ухилення від так званої трудової повинності каратиметься штрафом у розмірі 5100 для простих громадян і 8500 для посадовців.

В перелік обов’язків громадян входитиме:

Виконання різноманітних завдань для задоволення потреб ЗСУ. Робота на підприємствах чи об’єктах критичної інфраструктури. Забезпечення функціонування економіки.

Людей залучатимуть як на добровільній, так і не добровільній основах.

Кого не залучатимуть?

Є й винятки, до робіт не будуть залучати вагітних жінок, але лише якщо умови роботи є шкідливими чи небезпечними для їх здоров’я. Не мають права залучати жінок, які виховують дітей віком до трьох років. Не залучатимуть осіб, яким менше ніж 16 років. Тобто, навіть не потрібно чекати повноліття. Суспільно-корисні роботи можуть доручити 16 і 17-річним громадянам України.