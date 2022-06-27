Украинцы без работы смогут получить солидные выплаты: перечислены условия

В Кабмине на днях одобрили три новых грантовых программы, нацеленных на поддержку отечественного бизнеса. Денежная помощь будет предоставляться украинцам, которые решили начать собственное дело в перерабатывающей отрасли или сфере IT. Кроме того, безработные граждане смогут за государственные средства получить квалификацию IT-специалиста. Детали проекта рассказали в пресс-службе Министерства экономики Украины.





По программе развития перерабатывающей отрасли украинцы смогут получить сумму, которая на 70% покроет все расходы на запуск их бизнеса. Эти средства будут переводить на специальный счет, с которого получатель сможет приобрести оборудование, сырье, оплатить аренду помещения или профинансировать другие базовые потребности своего бизнеса.

Основными условиями получения гранта являются создание начинающим бизнесменом 25 рабочих мест и уплата единого социального взноса (ЕСВ) на сумму полученного гранта в течение 3 лет.

По программе финансирования IТ-стартапов правительство планирует выплачивать в одни руки от 750 тыс. до 3,5 млн. грн. Такую сумму могут получить украинцы, которые предложат перспективные бизнес-планы в области высоких технологий. К ним у властей тоже будут определенные требования, в частности: создание 5 новых рабочих мест и уплата ЕСВ в течение 2 лет на сумму, которая составляет 50% от размера полученного гранта.

Еще одной программой, одобренной в Кабинете Министров, является программа «Старт в IT». Ее участники смогут выучиться на «айтишника» за государственные деньги. В рамках программы будут выплачивать гранты в размере до 30 тыс. грн., за которые получатель сможет освоить одну из специальностей отрасли.

Претендовать на эти деньги смогут украинцы, которые остались без работы, находятся в неоплачиваемом отпуске или являются внутренне перемещенными лицами. После освоения новой специальности владельцы грантов должны выполнить всего одно условие: в течение месяца найти себе работу или стать ФЛП.