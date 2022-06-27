Українці без роботи зможуть отримати солідні виплати: перераховано умови

У Кабміні днями схвалили три нові грантові програми, націлені на підтримку вітчизняного бізнесу. Грошова допомога буде надаватися українцям, які вирішили започаткувати власну справу у переробній галузі та сфері IT. Окрім того безробітні громадяни зможуть за державні кошти здобути кваліфікацію IT-спеціаліста. Деталі проекту розповіли у прес-службі Мінекономіки України.





Отож за програмою розвитку переробної галузі українці зможуть отримати суму, яка на 70% покриває всі витрати на запуск бізнесу. Ці кошти будуть переводити на спеціальний рахунок, з якого отримувач матиме змогу придбати обладнання, сировину, оплатити оренду приміщення чи профінансувати інші базові потреби свого бізнесу.

Основними умовами отримання гранту є створення починаючим бізнесменом 25 робочих місць та сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) на суму отриманого гранту протягом 3 років.

За програмою фінансування IТ-стартапів уряд планує виплачувати в одні руки від 750 тис. до 3,5 млн. грн. Таку суму зможуть отримати українці, які запропонують перспективні бізнес-плани в галузі високих технологій. До них у влади також будуть певні вимоги, зокрема: створення 5 нових робочих місць та сплата ЄСВ упродовж 2 років на суму, що складає 50% від розміру отриманого гранту.

Ще однією програмою, яку схвалили в Кабінеті Міністрів, є програма «Старт в IТ». Її учасники матимуть змогу вивчитися на «айтішника» за державні гроші. В рамках цієї програми будуть виплачуватися гранти в розмірі до 30 тис. грн, за які отримувач зможе освоїти одну зі спеціальностей галузі.

Претендувати на ці гроші матимуть можливість українці, які залишилися без роботи, знаходяться у неоплачуваній відпустці чи є внутрішньо переміщеними особами. Після освоєння нової спеціальності власники грантів повинні виконати всього одну умову: протягом місяця знайти собі роботу або ж стати ФОПом.