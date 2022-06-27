Підбірка кращих недорогих клавіатур для шанувальників зручності та практичності

Хочете придбати недорогу клавіатуру, але ніяк не визначитеся, на якій моделі зупинитися, або зовсім не знаєте, з чого почати вибір? Ознайомтеся з рейтингом найкращих бюджетних клавіатур.





До 400 гривень

ACER OKW010

Кількість клавіш: 105

Тип підключення: провідна, USB

Форм-фактор: повнорозмірна

Тип: мембранна

Розміри (ВхШхГ): 124х431х29 мм

Вага: 420 г

Довжина кабелю: 150 см

Матеріал корпусу: пластик

Вологозахищена конструкція: ні

Якісна бюджетна клавіатура від виробника зі світовим ім’ям займає трохи простору на столі навіть незважаючи на те, що вона має цифровий блок. Завдяки цьому вона добре підійде для користувачів з обмеженим робочим місцем. Підключається кабелем USB. Зліва та справа зроблено по 5 додаткових клавіш, що забезпечують швидкий доступ до офісних, мультимедійних програм та браузеру.

На горизонтальній поверхні клавіатура знаходиться під невеликим нахилом, проте регулювання останнього не передбачене. Знизу зроблені протиковзкі ніжки, тому клавіатура стійка і не рухається по столу під час роботи. Кнопки невисокі та мають м’який, невеликий хід, звук тихий.

Переваги:

Якісний пластик.

Компактні розміри.

10 додаткових кнопок.

Тиха робота.

Не ковзає під час використання.

Недоліки:

Нестандартне розташування клавіш Del, Insert, Home, Page Up, Page Down, End, потрібно звикнути до них.

LOGITECH K120 FOR BUSINESS

Кількість клавіш: 104

Тип підключення: провідна, USB

Форм-фактор: повнорозмірна

Тип: мембранна

Розміри (ВхШхГ): 155х450х23, 5 мм

Вага: 550 г

Довжина кабелю: 150 см

Матеріал корпусу: пластик

Вологозахищена конструкція: так

Недорога повнорозмірна клавіатура для офісного або домашнього використання, що привертає увагу якістю, міцністю та надійністю. Її клавіші витримують до 10 млн натискань, а вологозахист збереже працездатність пристрою, якщо ви необережно проллєте на неї будь-яку рідину (до 60 мл).

Ніжки для нахилу з регульованою висотою дозволять підібрати оптимальне положення клавіатури під час використання. Високі клавіші та пружна віддача забезпечують комфорт у процесі набору тексту. Підключається пристрій дуже легко – просто підключіть кабель USB довжиною 1,5 метра до вільного роз’єму та починайте гру або роботу.

Переваги:

Тривалий термін служби.

Зручний набір тексту.

Регульована висота нахилу.

Простота підключення.

Довгий кабель.

Недоліки:

За відгуками користувачів, клавіші голосно стукають при натисканні.

Короткий лівий Shift.

SMARTBUY SBK-206AG-K

Кількість клавіш: 104

Тип підключення: бездротова, USB, частота 2,4 ГГц

Форм-фактор: повнорозмірна

Тип: мембранна

Розміри (ВхШхГ): 138х437х200 мм

Вага: 420 г

Радіус дії: до 10 метрів

Матеріал корпусу: пластик

Вологозахищена конструкція: ні

Бюджетна бездротова клавіатура з підключенням по USB і радіусом дії до 10 метрів має багато позитивних відгуків. Тип живлення – одна батарея формату ААА. Кнопки витримують до 10 млн натискань. Перевага моделі – компактний дизайн.

Клавіатура легка, тонка і має невеликі габарити, незважаючи на наявність додаткового цифрового блоку, тому займає трохи місця на робочому столі, а також при необхідності дуже зручно транспортувати. SmartBuy SBK-206AG-K отримала 12 гарячих клавіш (мультимедійні, функціональні, браузер), які спрацьовують у комбінації з кнопкою FN. Є висувні ніжки з регулюванням кута нахилу.

Переваги:

Компактні розміри.

Легка вага.

Необхідний лише 1 елемент живлення.

Регулювання кута нахилу.

Довгий термін служби клавіш.

Великий радіус дії.

Недоліки:

Немає індикатора натискання клавіші Num Lock.

Гучна клавіша

Немає слота адаптера USB.

A4TECH FSTYLER FK11

Кількість клавіш: 86

Тип підключення: провідна, USB

Форм-фактор: компактна

Тип: мембранна

Розміри (ВхШхГ): 145х314х26 мм

Вага: 368 г

Довжина кабелю: 150 см

Матеріал корпусу: пластик

Вологозахищена конструкція: так

Стильна та компактна міні-клавіатура без додаткового цифрового блоку випускається у сірому та білому кольорах. Завдяки невеликим габаритам та легкій вазі її зручно носити з собою, а також займає трохи місця на столі в умовах обмеженого простору. Гладкі клавіші із закругленими кутами забезпечують комфортний набір тексту. Символи нанесені методом лазерного гравіювання і завдяки цьому ніколи не зітруться з кнопок.

Модель оснащена 12 гарячими мультимедійними клавішами, що працюють у комбінації із кнопкою FN. Є дренажні отвори для відведення рідини, яка випадково потрапила всередину пристрою. Висувні ніжки забезпечують можливість налаштувати висоту клавіатури для комфортної роботи чи гри. В цілому A4Tech Fstyler FK11 відмінно підійде для офісного або домашнього використання.

Переваги:

Компактні розміри.

Легка вага.

Довгий кабель.

Лазерне гравіювання символів.

Дренажні отвори.

Гарячі клавіші.

Недоліки:

За відгуками користувачів, клавіші зроблені із пластику, неприємного навпомацки, а також мають довгий хід.

DEFENDER WEREWOLF GK-120DL

Кількість клавіш: 104

Тип підключення: провідна, USB

Форм-фактор: повнорозмірна

Тип: мембранна

Розміри (ВхШхГ): 214х483х270 мм

Вага: 870 г

Довжина кабелю: 150 см

Матеріал корпусу: пластик, метал

Вологозахищена конструкція: так

Якісна та надійна провідна ігрова клавіатура від відомого бренду. Виконана з пластику, проте має металеву основу, що підвищує її надійність. Кабель отримав плетену структуру та позолочений USB-конектор. Є підсвічування кнопок та символів з можливістю відключення та регулювання яскравості. Гарячі клавіші забезпечують швидкий доступ до офісних, мультимедійних програм та браузеру.

Клавіатура має висувні ніжки із можливістю регулювання кута нахилу. Є й спеціальні ігрові функції: блокування системних клавіш Windows та перемикання стрілок курсору на кнопки WASD. Розпізнавання одночасного натискання до 19 клавіш. Є регулювання частоти опитування та феритовий фільтр перешкод.

Переваги:

Металева основа.

Міцний кабель.

Підсвічування з можливістю налаштування або вимкнення.

Регулювання нахилу.

Блокування системних клавіш

Регулювання частоти опитування.

Вологостійка конструкція.

Недоліки:

Немає однотонного підсвічування.

Гучна клавіша пробілу.

Швидко стираються символи на кнопках.

Офісні

MICROSOFT WIRED KEYBOARD

Кількість клавіш: 109

Тип підключення: провідна, USB

Форм-фактор: повнорозмірна

Тип: мембранна

Розміри (ВхШхГ): 160х456х25 мм

Вага: 904 г

Довжина кабелю: 200 см

Матеріал корпусу: пластик

Вологозахищена конструкція: так

Популярна та надійна офісна клавіатура від компанії Microsoft. Підключення здійснюється по USB, міцний кабель, довжина – два метри. Технологія Plug-and-Play дозволяє не замислюватися про встановлення драйверів: після під’єднання до системного блоку або ноутбука пристрій одразу ж готовий до роботи. Корпус моделі прямокутної форми, закруглені краї, є отвори для відведення пролитої рідини. Клавіші низькі, хід м’який, короткий, тихий звук.

Клавіатура отримала низку клавіш швидкого доступу: мультимедійні у верхній частині корпусу, виклик калькулятора поряд з індикаторами праворуч. На тильній стороні є гумові протиковзкі ніжки. Також передбачено дві додаткові для регулювання нахилу клавіатури.

Переваги:

Зручний у роботі корпус.

Клавіші тихі, хід м’який.

Захист від розлитої рідини.

Клавіші швидкого доступу.

Не ковзає на робочому столі.

Є регулювання нахилу.

Недоліки:

За відгуками користувачів, клавіші F1-F12 дуже маленькі та розташовані незручно, тому при натисканні на них легко помилитися та натиснути на мультимедійну клавішу керування звуком або відтворенням.

LOGITECH K280E

Кількість клавіш: 103

Тип підключення: провідна, USB

Форм-фактор: повнорозмірна

Тип: мембранна

Розміри (ВхШхГ): 182х459х20 мм

Вага: 930 г

Довжина кабелю: 180 см

Матеріал корпусу: пластик

Вологозахищена конструкція: так

Недорога клавіатура від Logitech, що оптимально підходить для роботи та розваг. Підключається кабелем USB, встановлення драйверів не потрібне завдяки технології Plug-and-Play. Клавіші розташовані на деякій відстані один від одного, тому при друку їх переплутати досить складно. Є підставка для рук, що забезпечує їхнє зручне положення і знижує навантаження і втому при тривалому друку.

Поверхня корпусу зроблена з приємного на дотик матового пластику. Клавіші невисокі, хід м’який. На тильній стороні є протиковзкі ніжки. Ще дві додаткові функції призначені для регулювання кута нахилу клавіатури. Гарантія на дворічна модель. Є захист від випадково розлитої води чи іншої рідини.

Переваги:

Простота підключення.

Підставка для рук.

Клавіатура острівного типу.

Захист від розлитої рідини.

Є регулювання нахилу.

Недоліки:

Клавіші керування звуком та вимкненням комп’ютера розташовані дуже близько, тому необережним натисканням можна вимкнути пристрій.

LOGITECH K375S

Кількість клавіш: 101

Тип підключення: бездротова, USB/Bluetooth

Форм-фактор: повнорозмірна

Тип: мембранна

Розміри (ВхШхГ): 138х436х21 мм

Вага: 425 г

Радіус дії: до 10 м

Матеріал корпусу: пластик

Вологозахищена конструкція: так

Універсальна бездротова клавіатура для дому та офісу, що працює з пристроями на базі Windows, Mac, Chrome OS, Android та iOS. Через USB підключіть її до ПК або ноутбука, а по Bluetooth – до планшета або смартфона, а потім перемикайтеся між пристроями натисканням кнопки Easy-Switch. У комплекті йде підставка для мобільного гаджета, тому ви можете розташувати останній у радіусі видимості поряд із основним екраном. Також це буде зручно, якщо ви багато листуєтеся зі смартфона або планшета: підключення до клавіатури спростить набір тексту.

Клавіатура оснащена увігнутими кнопками для комфортного набору тексту. Регулювання нахилу за допомогою висувних ніжок дозволяє підібрати оптимальне положення пристрою. Передбачено вологозахист корпусу. Тривалість роботи від батареї – до 2 років завдяки функції автоматичного переходу в режим сну при тривалому невикористанні, а також наявності кнопки вимикання живлення.

Переваги:

Надійність та якість моделі.

Вологозахист.

Підключення по USB та Bluetooth.

Робота з комп’ютерами, ноутбуками та мобільними пристроями.

Зручні кнопки.

Регулювання кута нахилу.

Тривала робота від батареї.

Недоліки:

Вузькі клавіші Enter та BackSpace.

За відгуками, клавіатура тонка і при сильному натисканні прогинається в центральній частині.

Ігрові

DEFENDER RENEGADE GK-640DL

Кількість клавіш: 104

Тип підключення: провідна, USB

Форм-фактор: повнорозмірна

Тип: мембранна

Розміри (ВхШхГ): 167х470х40 мм

Вага: 0,98 г

Матеріал корпусу: алюміній, пластик

Довжина кабелю: 1,5 м

Вологозахищена конструкція: так

Недорога мембранна ігрова клавіатура з провідним підключенням. Кабель має плетену структуру, USB-конектор позолочений. Модель отримала металевий корпус та вбудовану підставку під телефон. Є підсвічування символів та клавіш з можливістю відключення. Можна вибрати однотонне підсвічування, райдужне або зробити налаштування кольору для кожної з шести зон клавіатури. Є регулювання яскравості свічення.

Клавіатура має такі спеціальні ігрові функції, як блокування системних клавіш Windows та переведення клавіш WASD в ігровий режим (керування стрілкою курсору). Пристрій розпізнає одночасне натискання 19 кнопок. Є гарячі клавіші для швидкого доступу до мультимедійних функцій, офісних програм та браузеру. Передбачено феритовий фільтр перешкод. Існує регулювання положення клавіатури за допомогою висувних ніжок.

Переваги:

Міцність та надійність клавіатури.

Підсвічування, що настроюється.

Ігрові функції.

Гарячі клавіші.

Налаштування нахилу клавіатури.

Недоліки:

За відгуками користувачів, клавіатура досить гучна.

REDRAGON KUMARA BLACK

Кількість клавіш: 87

Тип підключення: провідна, USB

Форм-фактор: компактна

Тип: механічна

Розміри (ВхШхГ): 123х354х37 мм

Вага: 0,9 г

Матеріал корпусу: пластик

Довжина кабелю: 1,8 м

Вологозахищена конструкція: так

Механічна компактна ігрова клавіатура від відомого виробника обладнання для геймерів. Цифровий блок відсутній, габарити у моделі невеликі, тому за необхідності її зручно носити із собою. Серед особливостей – RGB-підсвічування з регулюванням яскравості, механічні перемикачі OUTEMU Blue з дзвінким клацанням, підвищена зносостійкість (ресурс клавіш – до 50 млн натискань). Реалізовано технологію Hot Swap.

Кабель у моделі високоміцний, USB-конектор позолочений: це забезпечує кращу провідність та знижені опір та окислюваність. Корпус стійкий до потрапляння вологи. Під час гри передбачено блокування клавіші WIN. Є технологія Anti-Ghosting, що захищає від фіктивних натискань. Існують ніжки для регулювання кута нахилу клавіатури. В цілому, Redragon Kumara Black – гарна та надійна клавіатура для геймерів за оптимальною ціною.

Переваги:

Довговічна та надійна клавіатура.

Механічні перемикачі.

RGB-підсвічування з можливістю налаштування та регулювання яскравості.

Довгий кабель.

Блокування клавіші WIN.

Захист від фіктивних натискань.

Налаштування кута нахилу клавіатури.

Недоліки:

Незважаючи на компактні розміри, клавіатура є досить важкою.

Досить гучна (особливість механічних перемикачів).

BLOODY B314

Кількість клавіш: 113

Тип підключення: провідна, USB

Форм-фактор: повнорозмірна

Тип: мембранна, частково – механіко-оптична (4 клавіші Light Strike)

Розміри (ВхШхГ): 235х492х49 мм

Вага: 1020 г

Матеріал корпусу: пластик

Довжина кабелю: 1,8 м

Вологозахищена конструкція: так, подвійний вологозахист

Повнорозмірна клавіатура початкового рівня для геймерів з ігрової лінійки Bloody, що випускається тайванською компанією A4 Tech. Оснащена тихими механіко-оптичними перемикачами Light Strike з часом відгуку до 0,2 мс та ходом спрацьовування 1,5 мм. Термін служби клавіш – 100 млн. натискань. Модель отримала подвійний захист від вологи – захищена електроніка + є дренажні отвори для відведення рідини.

Клавіатура має 4 пластикові ABS-клавіші WASD, термін служби яких є більш тривалим у порівнянні зі звичайними кнопками. Є підставка для зап’ястя, що знижує навантаження на руку і зменшує втому. Під час гри передбачено блокування клавіші WIN. RGB-підсвічування, що настроюється, присутнє. Є висувні ковзані ніжки для регулювання положення клавіатури. Зліва і в нижній частині корпусу є 9 програмованих кнопок, на які ви можете призначити функції, що часто використовуються.

Переваги:

Висока швидкість відгуку.

Низький перебіг спрацьовування.

Довгий термін служби клавіш.

4 пластикові ABS-кнопки.

9 програмованих клавіш.

RGB-підсвічування.

Подвійний захист від вологи.

Підставка під зап’ястя.

Недоліки:

При натисканні на прогалину чути дзвін пружини.

Без підсвічування символи та літери на клавішах погано помітні.

Бездротові

LOGITECH K270

Кількість клавіш: 112

Тип підключення: бездротова, USB, частота 2,4 ГГц

Форм-фактор: повнорозмірна

Тип: мембранна

Розміри (ВхШхГ): 149х441, 5х22 мм

Вага: 498 г

Радіус дії: до 10 метрів

Матеріал корпусу: пластик

Вологозахищена конструкція: так

Повнорозмірна бездротова клавіатура від Logitech із 112 клавішами привертає увагу надійністю та тривалим терміном служби. Вона отримала вологозахищену конструкцію, а на її роботу встановлено трирічну гарантію. Підключення здійснюється через USB-приймач, радіус дії – до 10 метрів.

Клавіатура має складні ніжки, завдяки яким ви можете забезпечити зручне положення на столі. У поєднанні з високими клавішами та пружною віддачею це забезпечує комфорт під час набору тексту. Модель отримала 8 додаткових клавіш швидкого доступу, за допомогою яких можна керувати відтворенням мультимедіа, регулювати гучність, відкривати електронну пошту, калькулятор або вимкнути пристрій.

Переваги:

Надійний та якісний пристрій.

Трирічна гарантія.

Вологозахист корпусу.

Підключення за технологією Plug-and-Play.

Складні ніжки.

Клавіші швидкого доступу.

Недоліки:

Короткий лівий Shift.

Шумна, за відгуками користувачів.

Немає індикатора Num Lock.

LOGITECH K400 PLUS

Кількість клавіш: 85

Тип підключення: бездротова, USB

Форм-фактор: компактна

Тип: мембранна

Розміри (ВхШхГ): 139,9 х354, 3х23, 5 мм

Вага: 380 г

Радіус дії: до 10 метрів

Матеріал корпусу: пластик

Вологозахищена конструкція: так

Якісна та стильна бездротова клавіатура від бренду зі світовим ім’ям підключається через USB за технологією Plug-and-Play та позиціонується як модель для керування телевізором. Замість цифрового блоку тут встановлено сенсорну панель (тачпад), що спрощує навігацію без додаткового підключення миші. Окремо винесено кнопку, що виконує функцію лівої клавіші миші. Пристрій працює від двох батарей формату АА до 18 місяців і має вологозахищену конструкцію, що дозволяє не перейматися потраплянням на корпус невеликої кількості рідини.

Клавіатура сумісна з пристроями на базі Windows 7 і новіші, Android 7 і молодше, а також Chrome OS. Додаткове програмне забезпечення Logitech Options дозволяє виконати тонке налаштування гарячих клавіш та призначити для них інші функції. Кнопки з м’яким ходом, безшумні, користуватися Logitech K400 Plus дуже зручно. У клавіатури відсутні ніжки регулювання висоти, проте, враховуючи позиціонування моделі та сферу її застосування (керування телевізором), мається на увазі, що в них немає потреби.

Переваги:

Тихі кнопки.

Великий радіус дії.

Вологозахищений корпус.

Є тачпад.

Кнопка, яка виконує роль лівої кнопки миші.

Довгий час автономної роботи.

Є відсік для зберігання USB-приймача.

Компактні розміри.

Недоліки:

Немає ніжок регулювання висоти.

Немає індикаторів живлення, рівня заряду батареї, клавіш Caps Lock.

LOGITECH K360

Кількість клавіш: 110

Тип підключення: бездротова, USB, частота 10 ГГц

Форм-фактор: компактна

Тип: мембранна

Розміри (ВхШхГ): 156х380х25 мм

Вага: –

Радіус дії: до 10 метрів

Матеріал корпусу: пластик

Вологозахищена конструкція: так

Якісна та надійна повнорозмірна клавіатура для домашнього та офісного використання. Незважаючи на наявність додаткового цифрового блоку, виробник позиціонує її як компактну: габарити Logitech K360 на 20% менше, ніж у звичайної повнорозмірної моделі. Завдяки цьому пристрій зручно використовувати на невеликому столі, а також брати при необхідності.

Клавіші Logitech K360 зручні для друку, працюють безшумно. Комфорт під час роботи створюють висувні ніжки для регулювання висоти, що забезпечують оптимальне положення пристрою у процесі набору тексту чи гри. 18 функціональних клавіш призначені для швидкого доступу до часто використовуваних функцій – відкриття та закриття програм Windows, електронної пошти, керування мультимедіа тощо. Пристрій працює від двох батарей формату АА до 36 місяців. Про надійність та якість клавіатури говорять заявлені 3 роки гарантії. У комплекті з клавіатурою йде приймач Logitech Unifying, до якого можна підключити до 10 сумісних пристроїв, наприклад миші від виробника.

Переваги:

Висока надійність та якість.

3 роки гарантії.

Кнопки тихі, зручні для набору тексту.

18 гарячих кнопок.

Довгий час автономної роботи.

Компактні розміри.

Приймач Logitech Unifying.

Недоліки:

Лівий Shift невеликий.

Глянцева поверхня марка і швидко дряпається.

Міні-клавіатури

MICROSOFT ALL-IN-ONE MEDIA KEYBOARD

Кількість клавіш: 86

Тип підключення: бездротова, USB

Форм-фактор: компактна

Тип: мембранна

Розміри (ВхШхГ): 132х367х19 мм

Вага: 434 г

Радіус дії: до 10 метрів

Матеріал корпусу: пластик

Вологозахищена конструкція: так

Універсальна клавіатура від Microsoft, сумісна з пристроями на базі Windows, MacOS та Android. Підключається по USB, встановлення драйверів не потрібно. Праворуч є тачпад та клавіші, аналогічні кнопкам миші. Окремо винесено кнопку, що виконує функцію лівої клавіші миші. Є ряд мультимедійних клавіш, що налаштовуються, що забезпечують швидкий доступ до Інтернету, музики, керування гучністю.

Корпус клавіатури міцний, з вологозахистом, тому модель легко витримує випадкові падіння на підлогу або розлиту рідину. На тильній стороні є прогумовані ніжки, тому пристрій стійкий і не рухається на горизонтальній поверхні. Під кришкою відділення для елементів живлення знаходиться слот для приймача USB. Клавіатура компактна та легка, тому її за потреби дуже зручно транспортувати. Завдяки універсальності, ви можете використовувати її як для набору тексту або вирішення інших завдань за ПК, так і для керування телевізором зі Смарт-ТВ.

Переваги:

Універсальність: підходить для різних пристроїв, ПК, ноутбук, ТБ або смарт-приставка.

Є тачпад та клавіші миші.

Вологозахист корпусу.

Прогумовані ніжки.

Слот для приймача USB.

Мультимедійні клавіші з налаштуванням.

Недоліки:

Немає ніжок для регулювання нахилу клавіатури.

Верхні клавіші F1-F12 маленькі і розташовані близько до числового ряду, тому по необережності їх легко натиснути і, наприклад, відправити комп’ютер у режим сну.

HARPER KBT-330

Кількість клавіш: 98

Тип підключення: бездротова, USB, Bluetooth

Форм-фактор: компактна

Тип: мембранна

Розміри (ВхШхГ): 123х335х18 мм

Вага: 330 г

Радіус дії: до 10 метрів

Матеріал корпусу: пластик

Вологозахищена конструкція: ні

Універсальна клавіатура для роботи з телевізорами, смарт-приставками, ноутбуками, комп’ютерами, мобільною технікою. Підтримує одночасне підключення до 3 пристроїв (два – по Bluetooth та одне – по радіоканалу 2,4 ГГц). Щоб швидко перейти на необхідне, потрібно просто змінити канал. На клавіатурі є універсальна ІЧ-кнопка, що дозволяє вимкнути більшість моделей телевізорів. Якщо ж ваше ТБ несумісний, передбачена «навчальна» клавіша, на яку можна «скопіювати» необхідний сигнал зі старого пульта.

Модель має легкий та компактний корпус, завдяки чому її зручно носити із собою. Є вбудований тачпад, джойстик для керування курсором, як на пультах для Смарт ТВ і дві кнопки, що виконують функції лівої та правої клавіш миші. Пристрій працює від двох батарей типорозміру ААА. Крім 78 основних, є 19 додаткових клавіш, які відповідають за швидкий доступ до мультимедійних або офісних функцій. На тильній стороні є прогумовані ніжки. Додаткові, регулювання довжини, відсутні, але це зрозуміло, т.к. Спочатку клавіатура не позиціонується як модель настільного використання.

Переваги:

Універсальність: здатна працювати із ПК, ноутбуками, мобільною технікою, ТБ, смарт-приставками.

Підтримує одночасне підключення до трьох пристроїв.

Можна вмикати та вимикати ТБ.

19 додаткових кнопок.

Є тачпад та джойстик для управління курсором.

Клавіші невисокі, м’яке натискання.

Недоліки:

Клавіші розміщені досить близько, частина кнопок розташовані нестандартно, тому при наборі тексту буде потрібно деякий час, щоб звикнути до її особливостей.

LOGITECH K480 MULTI-DEVICE

Кількість клавіш: 83

Тип підключення: бездротова, Bluetooth

Форм-фактор: компактна

Тип: мембранна

Розміри (ВхШхГ): 195х299х20 мм

Вага: 820 г

Радіус дії: до 10 метрів

Матеріал корпусу: пластик

Вологозахищена конструкція: так

Універсальна клавіатура для роботи з мобільними пристроями, ноутбуками чи ПК. Підключення здійснюється за протоколом Bluetooth, підтримується одночасне приєднання до 3 пристроїв, перемикання між ними виконується за допомогою кнопки Easy-Switch. Є підставка для смартфонів та планшетів, у комплекті йде чохол для транспортування пристрою. Клавіатура компактна, тому її зручно носити із собою.

Модель працює від двох елементів живлення ААА до 24 місяців. Є 5 спеціальних функціональних кнопок. Основні кнопки мають увігнуту форму для зручного набору тексту. Передбачено захист корпусу від розлитої рідини. Технологія енергозбереження та вимикач живлення сприяють продовженню терміну служби батарейок.

Переваги:

Універсальність: підходить для роботи з комп’ютером або мобільною технікою.

Одночасне підключення до трьох пристроїв.

Вологозахист корпусу.

Довгий час роботи від батареї.

Є підставка для смартфонів та планшетів.

Чохол у комплекті.

Компактна, зручно носити із собою.

Увігнуті кнопки для зручного набору тексту.

Недоліки:

Маленькі Shift ліворуч та клавіші F1-F12.

За відгуками покупців, досить галаслива.

Досить важка, проте це необхідно, інакше під час роботи з важким планшетом вона перевертатиметься.

На завершення

У рейтингу найкращих бюджетних клавіатур представлені ігрові, офісні, бездротові та компактні моделі. Окремо до вашої уваги пропонуються найцікавіші пристрої з кожної перерахованої категорії, але вартістю до 400 гривень. Знайомтесь з представленою технікою, її характеристиками, плюсами та мінусами та вибирайте оптимальний варіант, який максимально відповідає вашим потребам.