Vodafone запустив безкоштовну послугу, яка потрібна тисячам українців

Оператор стільникового зв’язку Vodafone повідомив своїх клієнтів про запуск нової безкоштовної послуги, яка стане в нагоді українцям в умовах повномасштабної війни. Послуга створена для перевірки якості зв’язку, доступна безкоштовно та насправді актуальна як ніколи раніше.





Що отримають українці

Тепер мобільний оператор Vodafone безкоштовно повідомлятиме про підключення абонентів до мережі, якщо раніше з ними було втрачено зв’язок. Це серйозно заспокоїть родичів і друзів, які судорожно набирають номер рідної людини, сподіваючись, що вона вийде на зв’язок. Нова функція отримала назву “Абонент на зв’язку”. Вона дозволяє дізнатися, чи зміг певний абонент підключитись до зв’язку чи ні.

Щоб активувати послугу, потрібно буде надіслати абоненту SMS-повідомлення в наступному форматі

“![пробіл]текст повідомлення”

Одержувач не буде бачити знака оклику. Але як тільки це повідомлення буде доставлене, абонент, який надсилав повідомлення, одразу отримає повідомлення про це. Якщо протягом трьох днів повідомлення так і не дійде до одержувача, оператор стільникового зв’язку Vodafone поінформує відправника про те, що зв’язок з потрібним абонентам відсутній.

Така послуга дуже актуальна в умовах активних бойових дій, коли дуже важливо почути рідну людину або хоча б отримати смс-повідомлення “Зі мною все добре”.До того ж смс-повідомлення можуть пробиватися крізь перешкоди, які війська росії навмисно створюють, щоб заглушити мобільний зв’язок, чого не можна сказати про телефонні дзвінки.

Ймовірно, найближчим часом інші популярні оператори стільникового зв’язку вигадають свій спосіб підтримувати людей, які хвилюються про своїх рідних.

Послуга “Абонент на зв’язку” повністю безкоштовна. Нею можуть скористатися всі абоненти Vodafone в Україні та за її межами, у яких підключено роумінг. Це чи не найпростіший спосіб дізнатися, що з твоїми рідними та близькими все гаразд, якщо вони опинилися на території, де мобільний зв’язок та інтернет працюють з перебоями.