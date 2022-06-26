На Monobank посипались скарги через додаткову комісію

Нещодавно українець хотів зробити покупки в японському інтернет-магазині та сплатити банківською карткою від Monobank. Але під час оплати він зрозумів, що український банк хоче зняти занадто багато грошей за покупку.





Відгук про подію клієнт залишив на популярному ресурсі Мінфін.

Чоловік розповідає, що на сайті, де він купував, є пряма оплата. Пропонується вибрати приблизно із 20 валют, у тому числі гривню. Клієнт вибрав гривню і з нього мали списати 26 тисяч гривень, але Монобанк захотів списати аж 29 тисяч гривень.

Клієнт звернувся до продавця і запитав про подвійну конвертацію, йому сказали, що краще використовувати PayPal, де можна вимкнути функцію подвійної конвертації.

Більше того, клієнт звернувся до служби підтримки PayPal із питанням конвертації. Йому відповіли, що якщо валюта картки у гривні, то при оплаті японськими ієнами відбувається лише одна конвертація — з української валюти на японську.

Після цього клієнт з інтересу вирішив спробувати ще раз сплатити покупку з картки Монобанк, і його дуже здивувало, що з нього хотіли списати 29,5 тисяч гривень. Після цього він написав у службу підтримки мобільного банку.

Що відповіли у Monobank

Представники фінустанови стверджують, що торгова точка виставляє рахунок у гривні для зручності для клієнтів. А ось списати гроші з гривневої картки неможливо, оскільки торгова точка за межами країни.

Виходить, що гроші списує шляхом конвертації гривні (відображається на сайті) – долар (валюта платіжної системи) – гривня (валюта картки).

При цьому Монобанк отримує запит у доларах.

Ще у фінустанові стверджують, що за суми списання до 10 доларів списується та сума, яка вказана на сайті. Це невеликий бонус від Monobank.