Новолуние изменит жизнь 3 знаков зодиака: стоит ли опасаться

Новолуние 29 июня 2022 года, которое пройдет под знаком Рака — магическое время, обладающее особой силой. Оно способно принести неудачи и везение, нужно лишь поймать момент. В ближайшие дни на невероятную удачу стоит ожидать трем знакам зодиака. Им крупно повезет, а мечты станут реальностью.





Астрологи утверждают, что особенно крупно повезет Тельцам, Близнецам и Весам. Все старты в период Новой Луны будут успешными и принесут результат даже спустя несколько месяцев. То есть не надо ждать чуда в один момент, доверьтесь звездам, слушайте свое сердце и действуйте.

Телец

Представителей знака ожидает карьерный рост. Они получат повышенную зарплату или найдут новый источник дохода. Тельцам стоит быть решительными, это определит их будущее. Уроженцы знака могут пройти все испытания и в качестве вознаграждения получат крупную сумму денег, а с ней и удача в личных отношениях. Не забывайте, что всеми средствами нужно распоряжаться правильно, чтобы не получить обратный эффект.

Близнецы

Представителей знака ожидает финансовое благополучие. Новая Луна поможет заключить выгодную сделку, которая принесет сверхприбыль или получить огромную сумму денег. Возможно, стоит купить лотерейный билет, но не злоупотребляйте. Помните, во всем есть мера и не стоит вкладываться слишком сильно. Любопытные Близнецы имеют все шансы создать новый проект, который гарантированно будет успешным. И речь идет не только о работе, возможно ваш проект — создание семьи.

Весы

Весам стоит ожидать очень интересного предложения на работе. Если представители знака решат рискнуть, то это не только продвинет их по карьерной лестнице, но и существенно повысить доходы. Уроженцам знака следует прислушиваться к интуиции, в этом деле она не подведет. Повышенный заработок сделает Весы счастливыми, а не в этом ли залог успеха. Но не слишком расслабляйтесь, обязательно копите финансовую подушку, чтобы трудности не испортили ваши планы.