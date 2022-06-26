Тысячи пенсионеров останутся без доплат, ведь их пенсия не подлежит индексации: о ком речь?

Ежегодно в Украине проводят индексацию выплат, и вообще начисляют пенсионерам различные надбавки. В этом году, несмотря на войну, доплаты не отменили. Миллионам украинцев уже проиндексировали пенсию, всем остальным сделают это в ближайшее время. В этом году под индексацию попали почти все пенсионеры, а их в Украине больше 11 миллионов. Не повезло только одной категории. Им перерасчет, мол, не предусмотрен на законодательном уровне.





Речь о военных пенсионерах

В Пенсионном Фонде Украины объяснили, что перерасчет для этих лиц не предусмотрен и обосновали это следующим образом:

«Пенсионное обеспечение военнослужащих определяется с учетом приобретенной выслуги лет и денежного обеспечения, определенного по последней должности на момент увольнения со службы. Законодательством, регулирующим вопрос пенсионного обеспечения бывших военнослужащих, не предусмотрен пересчет пенсий с учетом страхового стажа, приобретенного после увольнения со службы», – заявили в ПФУ.

Также добавили, что размер этой пенсии не зависит от страхового стажа. Выплата рассчитывается в зависимости от выслуги лет и денежного обеспечения, которое было на последнем месте работы. То есть приобретение нового стажа не дает военным пенсионерам права на перерасчет.

Всем остальным доплаты будут

В частности, уже пересчитали минимальную и максимальную пенсию. Первая пересечет психологическую отметку в 2000 гривен, а вторая — 20 000. Заметим, что максимальную пенсию в Украине получает лишь несколько процентов пенсионеров. Для того чтобы на нее претендовать, нужно весь необходимый стаж наработать на высокооплачиваемой работе, где зарплата равноценна нескольким средним по Украине.

Также осенью доплату по возрасту получат пенсионеры, которым исполнилось 70-75 лет. Им досчитают по 300 гривен, которые будут выплачиваться ежемесячно.