Путін змінює тактику: чи готові українці до такого розвитку подій?

Три дні, два-три тижні і навіть місяць — вже зрозуміло, що війна не закінчиться так швидко. Ба більше, за даними української розвідки Путін зрозумів, що виграти блискавично не вдасться, тому він змінює тактику. Тепер, на думку Вадима Скібіцького, представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, росіяни вестимуть війну на виснаження. Тобто це триватиме довго, з залученням багатьох людських та технічних ресурсів. А так як росіян набагато більше, то й Путін відчуває, що в цій ситуації він точно матиме перевагу.





Р озвідка каже, що Путін повільно йде до своєї цілі

Попри те, що є маса людей, які вважають, що РФ зганьбилась в Україні і точно програє, та як стверджують фахівці, Путін таки добивається деяких цілей. Наразі він проводить паралелі з Петром І, з війною Росії та Швеції, яка тривала 21 рік. Все це говорить, що російський диктатор готується до довготривалої війни, яка продовжиться не кілька місяців, і навіть не кілька років. Якщо в лютому Росія хотіла блискавично захопити столицю і поставити всюди проросійську владу, то зараз вони хочуть поступово захоплювати території, знищувати все, буквально рівняти Україні з землею. А потім, щось вже з цими територіями робити.

Час на жаль грає на руку окупантів

Путін розуміє, що чим довше він затягуватиме цю війну тим у виграшнішому становищі знаходитиметься. Крім цього він не втрачає надії, що світ втомиться від цієї війни і перестане так активно нам допомагати, залишивши буквально один на один з ворогом. Є лише два фактори, які можуть переламати хід подій. Перший — це смерть Путіна, адже не даремно стільки розмов про його поганий стан здоров’я. Хоча це ще приблизно 2-3 роки, що для України катастрофічно довго. Другий фактор — це безперебійні та повноцінні поставки зброї по тому ж ленд-лізу. А так, як зараз окупанти досить виснажені та деморалізовані це можна використати для активного контрнаступу.