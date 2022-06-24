Украинцев предупредили о новых нормах: сколько градусов будет в квартирах зимой?

Нынешний отопительный сезон должен стать одним из самых трудных за последние несколько десятилетий. В “Нафтогазе” еще не знают, где они должны взять деньги, и как успеть закупить достаточное количество газа, а значит, придется существенно экономить. В этом году Украина будет жить зимой по европейским правилам. Больше никаких открытых настежь окон, никакого хождения по квартире в футболке, разве что если вам так удобно при +16, +18 градусов. А именно такой будет среднестатистическая температура в квартирах, где есть центральное отопление. Такую температуру рекомендуют соблюдать и всем тем, у кого индивидуальное отопление.





Людям советуют запастись обогревателями и утеплить квартиру

Руководитель Минрегиона Алексей Чернышев заявил, что главная задача – поставлять газ бесперебойно. То есть, чтобы дома отапливались от начала до завершения отопительного сезона без пауз. Температура в 16-18 градусов, это мол норма. В Европе так отапливают всегда. Возможно, украинцам будет некомфортно, после 25 градусов, как некоторые привыкли, но придется адаптироваться. Тем, кто хочет более теплого дома, советуют уже заботиться о дополнительных обогревателях.

Также, тем людям, которые живут в городах, где разрушены полностью или частично ТЭЦ и ТЭС, тоже советуют подготовиться заранее. В частности, позаботиться о дровах, если речь идет о сельской местности. И об обогревателях, если речь идет об жильцах квартир. Сейчас в таких городах в ускоренном формате строят малые котельные, чтобы люди зимой не остались ни с чем. К сожалению, восстановить разрушенную инфраструктуру до зимы не успеют.

Обогревать дома начнут вовремя

Отопительный сезон планируют начинать вовремя, то есть задержек не будет, несмотря на сложившуюся ситуацию. Не планируют повышать и стоимость газа. Его цена останется такой же, как была и в прошлом году, то есть около 8 грн.