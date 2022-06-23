С 1 июля отменят многие льготы: за что снова придется платить сполна?

Во время военного положения в Украине заработало немало льгот. Были отменены или снижены некоторые налоги, введено нулевое растаможивание автомобилей. Этим успели воспользоваться тысячи человек, однако бюджет в результате недополучил миллиарды гривен. Проанализировав ситуацию, Правительство решило возвращать некоторые налоги, и в первую очередь это будет касаться сборов за ввоз импортных товаров и автомобилей.





Из-за нулевого растаможивания бюджет недополучил 18 миллиардов гривен

С самого начала налоги и пошлины на ввозимые автомобили отменили, чтобы помочь людям купить машины взамен на те, которые были уничтожены в результате боевых действий. Также такая инициатива должна облегчить покупку автомобилей для ВСУ и для волонтеров, которые развозят ими гуманитарную помощь. Однако в процессе что-то пошло не так, и в Украину начали ввозить элитные иномарки, активировались перекупщики, которые завозили машины по несколько штук и затем перепродавали их здесь с немалой наценкой. Всего за несколько месяцев до тех пор, пока действовала льгота, было ввезено почти 200 тысяч машин. Бюджет недополучил кругленькую сумму. С 1 июля все налоги и сборы будут возвращены в обычном объеме.

Также возвратят налоги на импортные товары

Речь идет о товарах, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей групп. В начале войны собрание было отменено, чтобы не допустить дефицита некоторых товаров. Однако сейчас, когда логистика немного настроена, а война затягивается, нужно заботиться о наполнении бюджета.

По мнению экспертов, налоговые каникулы, льготы пока неуместны в Украине. Они, конечно, могут касаться отдельных категорий граждан, наиболее пострадавших от войны, но не всех без исключения. Финансовая помощь от стран-партнеров это отлично, однако Украина тоже должна делать все для того, чтобы улучшать собственное финансовое положение. Именно над этим власти сейчас активно начинают работать.